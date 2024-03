Agrede empleado del Ayuntamiento de Benito Juárez a reportero en el nuevo basurero de Cancún

CANCÚN, MX.- Un empleado del Ayuntamiento de Benito Juárez, al parecer de Siresol, agredió esta tarde al fotoperiodista Germán Espiridión Martínez, quien realizaba su labor informativa en el relleno sanitario de Cancún.

De acuerdo con datos captados a través de un video, se puede apreciar a este servidor público hablando por teléfono, mientras busca que el periodista se retire del lugar.

Lo anterior ocurrió a poco más de un día de que trascendiera la noticia de que un juez federal dictaminó un fallo a favor de una asociación civil, para que este nuevo basurero fuera suspendido de manera provisional, por diversas irregularidades.

El sujeto, cuya identidad aún se desconoce, portaba unas gafas oscuras y además una camisa blanca con logo del Ayuntamiento de Benito Juárez.

A pocas horas de este suceso, Germán Espiridión Martínez informó, a través de sus redes sociales, que debido a la agresión presentó una parálisis de la mitad de la cara.

“Debido a la agresión de una persona trabajadora de Siresol del Ayuntamiento tuve una parálisis facial de la mitad de la cara. Estoy por ir al médico a checarlo y a poner una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo por la agresión por mi trabajo periodístico”, expresó.

Además, detalló que acudió a este lugar para documentar el estado en que está el nuevo basurero, a un día de dada a conocer la noticia de suspensión.

“El sujeto intentó quitarme el celular, intentó patearme y a raíz de esto, por los nervios, se me paralizó la mitad de la cara. Ustedes me están viendo que hable(sic), tal vez se vea chueco, pero en realidad no, la mitad de mi rostro está paralizada, me está lagrimeando el ojo izquierdo”, detalló.

Afirmó que, en medio de este hecho, él y otro compañero fueron retenidos en el lugar, pero luego liberados, gracias a la intervención de Berenice Polanco Córdova, secretaria particular de la presidente municipal.

Por último, Espiridión Martínez exigió a la presidenta municipal Ana Paty Peralta que tome cartas en el asunto y sancione a dicho sujeto o, bien, sea removido de su cargo. (Agencia SIM)