CHIAPAS | Nuevo dirigente magisterial pide que lo ‘peloneen, desnuden y exhiban’… si falla en su encomienda

CHIAPAS, MX.- Al dar a conocer su nombramiento como dirigente de la coordinadora regional en los Altos de Chiapas, dependiente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el profesor tsotsil Juan Pérez López, originario de Chamula, pidió a sus compañeros que si les falla lo “peloneen, lo desnuden y exhiban”, publicó La Jornada.

En conferencia de prensa advirtió que si las autoridades educativas atienden sus demandas, estarán “firmes y dignos” para realizar cualquier acción.

Agregó que “haremos a nuestra región Altos más combativa todavía que antes y no permitiremos que los charros y neocharros se sigan paseando en nuestra región que merece respeto y lo haremos valer”.

Pérez López, quien hace varios años fue tesorero municipal en Chamula, informó que su designación por un período de dos años se realizó durante un congreso regional que tuvo lugar este jueves en San Cristóbal y cuyo objetivo fue analizar la situación política actual y nombrar a la nueva estructura que coordinará esa organización en la región.

Al hacer un llamado a sus compañeros a la unidad, Pérez López aseguró que cumplirá “con la misión y la encomienda que me han confiado; no los traicionaré jamás porque tengo fresca en mi mente la caída del compañero David Gemayel Estudillo durante la gesta heroica contra la reforma educativa neoliberal”.

Abundó que “yo llamaré a la unidad a las y los maestros que se dejaron engañar por los charros y neocharros por un préstamos o una dádiva. La región le pertenece a la base trabajadora, no a los charros ni neocharros traidores y corruptos”.

Dirigiéndose a sus compañeros, subrayó: “No les voy a fallar y si les fallo, pelonéenme, desnúdenme y exhíbame si quieren, pero eso no pasará porque soy alumno de los mejores maestros luchadores maestros luchadores del pueblo y para el pueblo que no se vendieron ni no corporativizaron en algún partido político de la burguesía y la oligarquía”. (Fuente: La Jornada)