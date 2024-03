A SOLICITUD DE MOVIMIENTO CIUDADANO: Recibirá Roberto Palazuelos protección de Guardia Nacional durante su campaña

TULUM, MX.– Roberto Palazuelos, candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, recibirá la próxima semana protección por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Lo anterior lo informó el también actor y empresario, luego de ser entrevistado después de un acto de campaña, realizado en Tulum.

En ese sentido, Roberto Palazuelos afirmó que dicha protección no la solicitó él, sino su propio partido, a fin de que cuente con seguridad institucional durante el proceso electoral que resta.

Expresó que en un principio no estaba de acuerdo con dicha protección, pero finalmente aceptó, ante la insistencia de la dirigencia de su partido.

“Ya la Guardia Nacional estará conmigo a partir de la semana que entra. No la solicité yo, pero la solicitó mi partido y no me negué. La semana que entra, la Guardia Nacional nos acompañará en todos los recorridos por Quintana Roo”, acotó.

Esta decisión convierte a Roberto Palazuelos en el primer aspirante en Quintana Roo en obtener esta protección, que les corresponde a todos los participantes del actual proceso electoral. (Agencia SIM)