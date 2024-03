Corte alista decisión que podría dejar libre a Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este miércoles si queda firme o no el amparo otorgado a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, con lo que podría obtener su libertad el próximo 23 de marzo, fecha en que se cumplen tres décadas del asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó Expansión Política.

En octubre del 2023, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación invalidó la condena de 45 años de cárcel que se le dictó a Aburto Martínez y ordenó que se le dicte otra sentencia, debido a que no se cumplieron con los requisitos para considerar que se trataba de un delito federal.

Además, ordenó formular una nueva condena con base al Código Penal de Baja California, que establecía en 1994 de 16 a 30 años de prisión para el delito de homicidio doloso, por lo que de haber obtenido la sentencia máxima, Aburto podría dejar la cárcel dentro de 11 días.

Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, mientras que Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, en diciembre de 1995.

Actualmente, el michoacano cumple su condena en un penal federal y la Fiscalía General de la República (FGR) busca que se le revoque el amparo que lo dejaría en libertad.

En marzo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que iniciaría una investigación por presuntos actos de tortura y de obstaculización al acceso a la salud de Aburto Martínez.

Dos años después, en 2021, la Comisión dirigió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno hacia Aburto.

En ese mismo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección a Mario Aburto si está dispuesto a contar su versión sobre el asesinato del candidato presidencial sonorense.

López Obrador aseguró que a su gobierno le interesa que no quede ninguna duda sobre el homicidio de Colosio.

En enero pasado, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al Ejecutivo Federal indultar al asesino de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón…”, escribió el alcalde emecista.

Además, le pidió que deje de politizar el caso del asesinato de su padre; “Si no tuviera intención de hacer político el caso, no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación”, indicó.

Sin embargo, el presidente López Obrador respondió que no podía indultar a Mario Aburto, ni podría dar “carpetazo” al asunto.

“Al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, y sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, en lo que a mí corresponde, de que no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo”, dijo el presidente. (Fuente: Expansión Política)