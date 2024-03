AMLO pide a policía fugado que se entregue para enfrentar proceso por asesinato de normalista

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al policía estatal de Guerrero que asesinó al normalista de Ayotzinapa se entregue aunque mencionó que se está intensificando su búsqueda. Al mismo tiempo, convocó a los estudiantes de esa Normal rural a manifestarse de manera pacífica, “Están en su derecho de manifestarse sólo que les hago un llamado a que no abusen”, publicó La Jornada.

Durante su conferencia, retomó el caso y afirmó que “lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la normal de Ayotzinapa por un policía. Eso está demostrado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad. Es decir, sí fue un asesinato”.

Por otro lado, celebró que fueran encontrados con vida los dos agentes de la Fiscalía General de la República que participan en las investigaciones de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Asimismo mostró su satisfacción porque también durante la madrugada fue liberado con vida el conductor de Televisa en Guadalajara, Jaime Barrera.

Dijo que ya se investiga la fuga y “se va a castigar a todos los responsables Y al fugado ya se le está buscando, espero que se le detenga. Le haga un llamado a que se entregue. No vamos a permitir la impunidad. Que piense en su familia que va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia. Que dé sus argumentos, sus razones pero que se entregue. La instrucción es muy clara. cero impunidad.”

Señaló que ayer los normalistas lanzaron piedras y bombas, hirieron a personal de la Guardia Nacional en la sede de la Fiscalía General del estado.

López Obrador dijo que de la comunidad donde está la normal de Ayotzinapa no solo salen los estudiantes, sino también soldados y policías. El soldado, dijo, es pueblo,uniformado. Aseveró,que hay una instrucción presidencial para no reprimir a nadie.

“Pedirles que no caigan en provocaciones , que se puede luchar de manera pacífica y no se dejen manipular. Hay muchos abogados, dirigentes de la sociedad civil, muy vinculados al conservadurismo, a la derecha que se disfrazan como ambientalistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales. Que sepan los muchachos, je cuando nosotros luchamos esas organizaciones estaban con el régimen, no de manera abierta, sin simulada, encubierta”.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre cómo ha avanzado la revisión del padrón de desaparecidos en México, ofreció informar la próxima semana. Sin embargo, destacó que en este proceso se han localizado “miles de personas” con vida porque se están visitando casa por casa para la verificación. (Fuente: La Jornada)