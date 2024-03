Retrasan justicia para víctimas de feminicidio por falta de jueces, denuncian activistas de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Fundadoras de la Red de Víctimas de Feminicidio (Revife) de denunciaron la falta de jueces en los juzgados de Playa del Carmen para llevar a cabo las audiencias en casos de feminicidios, lo cual retrasa la justicia para los familiares de las víctimas.

En conferencia de prensa, donde anunciaron la creación de esta red de apoyo, Rocía Cruz, una de sus fundadoras, indicó que en su caso lleva años buscando justicia por el asesinato de su hija, ocurrido en el fraccionamiento de Villas del Sol en el 2020.

Señaló que, desde entonces, a pesar de que el culpable se encuentra preso, siguen en proceso de audiencias luego de cuatro años, ya que constantemente el proceso legal se retrasa por falta de personal en el Poder Judicial.

“Pido al Poder Judicial que me escuche, ya son cuatro años de lucha y no avanzamos, suplico que por favor me ayuden para que el caso de mi hija ya tenga justicia”, expresó.

Por su parte, Yesenia Barradas, activista e integrante de la red, expresó que a pesar de que desde el 2017 se emitió una alerta de género para varios municipios, entre ellos Playa del Carmen, “no se ha hecho nada y las mujeres siguen sin ser libres de caminar por las calles”.

En este sentido, externó que están pidiendo a las autoridades que todas las muertes violentas, de inicio, sean investigadas como feminicidios y no como homicidios, como ha ocurrido en varios casos.

Además, resaltó la importancia de trabajar en la prevención para que la policía cuente con los protocolos para poder actuar en temas de violencia, y no dejar que se convierta en feminicidio. (Agencia SIM)