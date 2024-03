Consigue Rodrigo Vázquez Coutiño registrarse como candidato independiente a la presidencia municipal de Benito Juárez

CANCÚN, MX.- Luego de que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) le diera la razón, para ser registrado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) como candidato independiente a la presidencia municipal de Benito Juárez, Rodrigo Vázquez Coutiño, enfatizó que junto con sus colaboradores avanzan un paso más para hacer de Cancún una “patria”.

El Teqroo atendió, a través del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense -JDC/018/2024-, que presentó Berzaín Rodrigo Vázquez Coutiño en contra del acuerdo IEQROO/CG/A-049-2024 del Consejo General del Ieqroo, por medio del cual determinó respecto a la declaratoria de quien tendrá derecho a solicitar su registro a la candidatura independiente en la modalidad de integrantes de los Ayuntamientos por el Municipio de Benito Juárez.

Al respecto, Vázquez Coutiño dijo que “decían que no lograríamos registrar nuestra planilla y la registramos; decían que no tendríamos los recursos y los logramos; decían que no íbamos a juntar ni mil firmas, y juntamos más firmas de las que jamás se habían juntado en la historia del Estado. Decían que no nos darían la razón jurídica y nos la dieron…”.

El ahora candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por la vía independiente, agregó que ahora viene la lucha contra el gigante que vende una marca, toda una estructura electoral bien armada desde el poder gubernamental; pero serán los ciudadanos los encargados de poner a cada quien en su lugar.

“La gente siempre habla desde su experiencia y sus capacidades, pero nosotros los patriotas estamos acostumbrados a hacer de lo imposible algo posible, porque estamos convencidos que para una mente voluntariosa no existen imposibles”, enfatizó el entrevistado.

El resolutivo del Teqroo, es un avance en Quintana Roo para el reconocimiento de los derechos de los aspirantes por la vía independientes a una candidatura, lo que podría inspirar cambios en la legislación electoral para facilitar la participación de más ciudadanos en los procesos electorales. (Agencia SIM)