Definida, la lista de candidatos del PRD a diputados locales de Quintana Roo

CHETUMAL, MX.- Leobardo Rojas López, dirigente estatal del PRD, acudió la noche de este miércoles a las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo a presentar a los candidatos a diputados locales, en donde figura la cantante Edith Encalada Cetina.

Acompañado de varios de los aspirantes, el dirigente informó que la lista de candidatos quedó conformada por ocho mujeres y siete hombres.

Detalló que para el distrito 1 quedó Gabriela Guadalupe Sánchez Rojas; para el 2, la periodista Tina Pinzón Solís; para el 3, Esteban Alfonso Díaz Ramírez; para el 4, la cantante Edith Encalada Cetina; para el 5, Ileana Herminia Castillo Chan; para el 6, Carlos Jafet Hernández Pool; para el 7, Galilea Yaneth Uc.

De igual forma, para el 8 fue inscrito Felipe de Jesús Solchaga Aburto, ex aspirante a diputado independiente; para el 9, Josefina Temis Ballona; para el 10, Rafael Barragán Vázquez, expresidente de la Canaco en Playa del Carmen; para el 11, el empresario Fidel Arturo Ladrón de Guevara Bravo; para el 12, Eloísa Balam Mazúm, ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Tulum; para el 13, el maestro Narciso Baas Chablé; para el 14, Yolanda Delgado González, ex delegada de Álvaro Obregón; y para el 15, el ex candidato independiente Jorge Enrique Rodríguez Ruíz, alias “Chinto Chimal”.

Finalmente, el dirigente destacó que esta lista está conformada por aspirantes que tienen como objetivo “dar batalla” a los candidatos oficialistas, a fin hacerse de una curul en el siguiente periodo legislativo. (Agencia SIM)