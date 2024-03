Denuncia víctima de violencia familiar malos tratos del personal de la Fiscalía de la Mujer en Cancún

CANCÚN, MX.- Alejandra Guzmán Fierro, víctima de violencia familiar, denunció los malos tratos que recibió por parte del personal de la Fiscalía Especializada en Delitos para la Mujer y por Razón de Género de esta ciudad, hasta donde acudió para denunciar las agresiones de su expareja.

La afectada señaló que el pasado 11 de marzo, se presentó en las instalaciones de esta Fiscalía para interponer una demanda en contra de Alejandro G. F. y solicitar medidas de protección, debido a que había recibido amenazas de muerte de su parte.

Sin embargo, la denunciante asegura que las personas que la atendieron trataron en todo momento de disuadirla para que no interpusiera su demanda, además de argumentar que ni siquiera presentabas lesiones físicas que hicieran más creíble su queja.

Según expresó, la licenciada Rebeca Ramos, titular de la Fiscalía, sólo “le dio largas” para levantar su denuncia, ya que al parecer conoce a su expareja, debido a que él tiene un salón de fiestas infantiles muy conocido en la ciudad, ubicado en Plaza Malecón Américas.

Tras casi cinco horas de espera, Guzmán Fierro decidió quejarse en los teléfonos que se encuentran a disposición de la ciudadanía, lo que generó la molestia del personal de ese lugar, quien finalmente accedió a levantar su denuncia, pero le aclaró que tardarían un poco más “por la falta de personal”.

“Me manifestaron que no había personal para atender las nuevas denuncias que llegaran, situación que me alarmó demasiado y me atemoricé más, ya que no habría manera de que me protegieran de mi expareja”, expresó.

Tras horas de angustia, la mujer finalmente pudo levantar su denuncia en contra del presunto agresor y recibir medidas de protección por parte de la autoridad, quien, según expresó, carece de total empatía para atender a las mujeres que sufren agresión por parte de sus parejas, a quienes tratan como delincuentes. (Agencia SIM)