Inscribe Movimiento Ciudadano a sus candidatos a diputados locales

CHETUMAL, MX.- La noche de este miércoles Movimiento Ciudadano (MC) inscribió ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) a sus 15 candidatos a diputados de mayoría relativa para el Congreso local.

Dicha inscripción fue solicitada por José Luis Pech Várguez, coordinador de este partido a nivel estatal, quien lució acompañado de los inscritos y otros militantes de esta fuerza política.

Los candidatos inscritos fueron Germán Pool Che, quien fuera recaudador de rentas de Lázaro Cárdenas, por el distrito 1; Hugo Álvarez Ruiz, ex director del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, por el 2, María Hernández Hernández, por el 3; Diana López Carrera, por el 4; Johany Vázquez Domínguez, por el 5; Antonio Jesús Tun Yam, quien ya fuera candidato de Movimiento Ciudadano en el pasado, por el 6; Leticia Santiago Mijangos, ex directora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, por el 7; Diana Zaragoza Díaz, por el 8; Mónica Gómez Amaro, por el 9; el Doctor Arturo Alfaro Palma, conocido playense, por el 10; Eugenia Rodríguez Campos, por el 11; Karina Tiquet Hernández, integrante del Colegio de Ciencias Políticas, por el 12; José Poot Cahún, conocido activista de Tihosuco, por el 13; Christian Flores Martínez, por el 14; y Mario Redondo Andrade, ex presidente del Colegio de Estudiante de la Uaqroo, por el 15.

Previo a la entrega de las solicitudes de inscripción, José Luis Pech solo se limitó a declarar, ante los medios de comunicación, que dicha lista de candidatos cumple con todas las acciones afirmativas que exige la ley.

Agregó que dicha lista está conformada por “un grupo de ciudadanos que a mucha honra representan a Movimiento Ciudadano”. (Agencia SIM)