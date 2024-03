Elevado costo de vivienda en Cozumel fomenta inseguridad, asegura Coparmex

CANCÚN, MX.- El alto costo de la vivienda en Cozumel (30% por encima de los precios en el macizo continental) generan hacinamiento y violencia intrafamiliar, los que se relacionan con los altos índices de inseguridad vividos, con 33 ejecuciones en lo que va de la administración municipal actual.

Lo anterior lo alertó Wilma Padilla Barbosa, presidente de Coparmex en Cozumel, en su intervención durante un evento de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Cancún, a quienes exhortó a atender esta situación, que ha generado una “espiral de violencia” en esta isla.

En ese sentido, la empresaria afirmó que este problema se ha agravado en la isla, porque la vivienda en Cozumel es 30% más cara que en la zona continental.

Ante este panorama, los legisladores deben establecer algunos apoyos fiscales dirigidos a disminuir “lo caro que se ha vuelto vivir en la isla”, para que ciudadanos puedan conseguir un lugar para vivir.

“Por favor, necesitamos que se visibilice este problema, porque como no somos tantos habitantes no se toma en cuenta. En las leyes y en los reglamentos deberían establecerse algunos apoyos fiscales. Antes teníamos, un apoyo del 11 por ciento de IVA y después se cambió al 16 por ciento, lo que representa una inequidad, porque todo es más caro (en Cozumel)”, concluyó.

YA SE TRABAJA EN ELLO

Por su parte, durante este mismo evento, Susana Hurtado, diputada local, aceptó que aún falta “mucho trabajo” para “aterrizar” las reformas en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano que fueron aprobadas en diciembre pasado.

“Falta mucho por hacer, pero quiero decir que hay las voluntades del ejecutivo y del legislativo, para tratar todo el tema de las invasiones. Tan solo en Cancún hay más de 300 asentamientos irregulares con cientos de familias, sin agua, sin luz”, añadió.

Por último, afirmó que estas reformas no son “leyes de ocurrencia” y buscan en el fondo no solo proporcionar un ambiente propicio para la inversión, sino mejorar la coordinación interinstitucional para la regularización de asentamientos humanos no municipalizados y el otorgamiento de títulos de propiedad. (Agencia SIM)