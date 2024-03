Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- En una campaña política, de apenas poco más de 20 días y enmarcada por denuncias visibles mediáticas, el actor y empresario, Roberto Palazuelos, fue claro: no se bajará de la contienda electoral y responsabilizó a Jorge Emilio González Martínez, otrora conocido como “Niño Verde”, de lo que pudiera pasarle en Quintana Roo.

Criticó la estrategia en materia de seguridad pública del Gobierno de México y descartó una reforma al Poder Judicial como lo propone el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Noticaribe, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) expresó que los expedientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que fueron ventilados en medios de comunicación durante los últimos días, forman parte de una estrategia armada por el líder moral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la cual posiblemente la Gobernadora, Mara Lezama, no esté enterada y por lo le instó a mantener la relación de respeto.

“El problema es con Jorge Emilio (González Martínez) “Niño Verde”, que ya me mandó a amenazar que primero muerto voy a ser Gobernador. Existe una amenaza hacia mi persona, él fue el que pagó todo para bajarme cuando yo iba a Gobernador, existe una amenaza y además lo hago responsable de cualquier cosa que me pase en el estado. Jorge Emilio está desfalcando a Quintana Roo; si quiere tiro derecho, pues tiro derecho ya, no hay bronca. Yo no me voy a bajar de nada y si se siguen metiendo conmigo les vamos a meter un punto de acuerdo en el Senado”, aseguró.

“Jorge Emilio está desfalcando a Quintana Roo; si quiere tiro derecho, pues tiro derecho ya, no hay bronca. Yo no me voy a bajar de nada y si se siguen metiendo conmigo les vamos a meter un punto de acuerdo en el Senado”

Y enfatizó “no sé la Gobernadora está enterada o no, y si se está enterando a través de esta entrevista yo creo que es un buen momento para recapacitar para que sigamos en esta relación de respeto y si ya se va a romper el respeto yo no le tengo miedo a ella”.

El abanderado emecista rechazó la denuncia por allanamiento de morada y amenazas, presuntamente perpetrada en el exclusivo residencial Isla Dorada, asentada en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1805/2024, presentada el 26 de enero pasado.

Aclaró que como presidente de colonos del fraccionamiento atendió el ingreso de personas y material de construcción de forma “ilegal”, para la edificación de un muelle en una propiedad, que afecta, dijo, a los residentes y cuyo dueño no se encontraba en el momento, y negó haber acudido con gente armada.

“Aquí no hay allanamiento alguno, aquí llegó el presidente de los colonos, que me faculta, a una obra donde estaban introducidas en mi fraccionamiento cinco o seis personas ilegalmente, que introdujeron materiales ilegalmente, y me dijeron que no tenían permiso”, explicó.

Y añadió “la casa tiene un circuito cerrado de cámaras, entonces si yo llegué con un grupo armado que enseñen el video”.

Esa acusación se sumó a la de Lizbeth Romano por supuesto despojo de un terreno en el ejido José Pino Suárez en Tulum, ocurrido el 26 de marzo de 2021, según explicó la propia denunciante.

“Ojalá así la Fiscalía trabajara así con los criminales de Tulum y todo el desmadre que se traen en todo el estado”, apuntó.

Sobre sus contrincantes de Morena al Senado, Roberto Palazuelos dijo no saber quiénes son y aseveró que su contienda es contra la marca del partido “guinda”.

“Ni los conozco, no sé quiénes son, en mi vida los he visto, no sé quiénes sean, la verdad, no tengo idea”, puntualizó. (Noticaribe)