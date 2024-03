Recibirá Cozumel 31 cruceros en la primera semana de vacaciones

COZUMEL, MX.- La Isla de las Golondrinas, líder nacional en arribo de cruceros recibirá 32 hoteles flotantes durante el inicio de la temporada de vacaciones de Semana Santa, manteniéndose como un destino favorito para vacacionistas.

Para la semana del 25 al 31 de marzo, arribarán el Disney Fantasy, Norwegian Escape, Voyager of The Seas, Celebrity Reflection, Scarlet Lady, Carnival Spirit, Carnival Valor, Regal Princess, Carnival Paradise, Wonder Of The Seas, Mariner Of The Seas, MSC Seascape, Norwegian Prima, Carnival Conquest, Enchantment Of The Seas, Carnival Horizon.

Así como el Carnival Breeze, Norwegian Joy, Carnival Jubilee, Nieuw Amsterdam, Carnival Pride, Harmony Of The Seas, Norwegian Breakaway, Disney Magic, Norwegian Jade, Caribbean Princess, Carnival Paradise, Voyager Of The Seas, Carnival Valor, Carnival Sunrise, Radiance Of The Seas, y el Viking Polaris, de acuerdo a lo establecido y registrado ante la Administración Portuaria Integral (APIQROO).

Durante el mes de marzo el arribo de cruceros a este Pueblo Mágico se ha mantenido en un promedio de 30 hoteles flotantes cada semana con hasta 7 llegadas durante un solo día.

De esta manera se fortalece la actividad turística de la isla, se buscan mayores días de pernocta y mayor derrama económica con más generación de empleos en beneficio de los habitantes de la isla. (Con información del Ayuntamiento de Cozumel)