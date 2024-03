AMLO reintera que crisis del fentanilo no es solo ‘culpa’ de México; pide a EU y Canadá sumar esfuerzos…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México se fabrica fentanilo, aunque acotó que esta droga mortal también se desarrolla en naciones como Estados Unidos y Canadá, publicó La Jornada.

Envió un mensaje a diversos sectores de la nación vecina: “No todo es México, no se puede culpar sólo a México”.

Interrogado en la mañanera en torno a lo que declaró en la entrevista que dio al programa 60 minutos, de la cadena CBS, en el sentido que en nuestra nación se da la fabricación de esa sustancia química, el mandatario federal señaló:

Si se da “en distintas partes, nosotros constantemente estamos destruyendo laboratorios, constantemente, más que nunca. Antes no se destruían prácticamente laboratorios, podemos dar a conocer datos sobre esto”.

-¿Reconoce que se produce en México fentanilo? -se le insistió.

-Se manejó eso bastante, lo cierto es que en México en algunos lugres se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México, pero sí hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos que llevan a que se elabore el fentanilo; igual que en Estados Unidos, eso incluso aceptado por la fiscalía de Estados Unidos, y lo mismo en Canadá -respondió.

Indicó que esta respuesta no debe ser sacada de contexto por sus adversarios. “Lo que planteé (en la entrevista) fue a ver: ‘Ustedes nada más voltean a ver hacia México, todo es México y qué pasa en Estados Unidos’. Ese es el sentido, es un asunto en el que tenemos que ayudar todos. No culpar a México, porque hay una parte de la entrevista, yo ni sabía lo que sabía declarado un legislador (Johnson) que me enteré es como el representante de los diputados de la Cámara de Representantes, que de manera así prepotente dice: ‘Ustedes (México) van a hacer lo que nosotros les ordenemos’.

“Porque como hay campaña, también, se les hace fácil decir México y a mí me importa mucho el que el ciudadano de Estados Unidos tenga otra información, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación de los medios en Estados Unidos sobre el tema migratorio, sobre el tema de la drogas, al grado que cuando se le pregunta a un estadunidense sobre si los migrantes introducen las drogas a Estados Unidos, en algunos casos hasta 70 por ciento, contesta que sí, que son los migrantes, cuando todos sabemos que el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar honradamente”.

El jefe del Ejecutivo planteó que las drogas que se usaban anteriormente han sido sustituidas por otras sintéticas y más dañinas, “ y al mismo tiempo también más rentables. y son las que están consumiendo más, sobre todo en Estados Unidos. Nos hemos dedicado a destruir laboratorios (2 mil 459 en la administración), es muchísimo, miren el valor calculado de afectación económica que se produce a estas mandas es de 2 billones de pesos, pero dejemos el dinero, imagínense la producción, el daño que causa (evitando la producción de 8 mil 383.33 toneladas de metafentamina)” a causa de esos desmantelamientos.

Llamó, como lo hizo en la charla con la periodista Sharyn Alfonsi, a que en Estados Unidos se hagan esfuerzos para combatir el consumo.

“Nosotros tenemos violencia, esto de Sinaloa (el secuestro de 66 personas), que se da en otras partes (del país), hay confrontación de bandas y hay homicidios, pero no tenemos pérdidas de vidas humanas afortunadamente en cantidades preocupantes por consumo. (En México) es narco”. (Fuente: La Jornada)