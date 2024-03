Denuncia perredista presunto uso de ’empresas fantasmas’ en compra de material electoral para el Ieqroo

CHETUMAL, MX.- Víctor Améndola Avilés, representante del PRD ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Campeche, denunció que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) sostiene “jugosos contratos” con dos empresas fantasmas, para la adquisición de material electoral.

Entrevistado por la revista “Unidad Parlamentaria”, el perredista detalló que estos “coyotes” son el Formas Finas, S. A. de C. V. y Cajas Graf S. A. de C. V., quienes en diciembre pasado fueron evidenciados, junto con el Corporativo Zeg, SA de C. V., por el medio Contralínea como empresas “coyotes”, que firman contratos en varios estados de la república, entre ellos Quintana Roo, para luego subcontratar a quienes realmente proveen estos productos.

El entrevistado le comentó al periodista Héctor Cobá que estas empresas intentaron obtener un contrato con el organismo electoral de Campeche, pero al no recibirlo, buscaron al Ieqroo.

En ese tenor, el perredista acusó a Rubí Pacheco Pérez, consejera presidenta del Ieqroo, de otorgar, mediante asignación directa, un contrato por varios millones de pesos a una de estas empresas empresa, indiciada por la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, señaló que Pacheco Pérez, a través de un familiar directo, presuntamente ha establecido negociaciones directas con los hermanos Alfredo y Raymundo Casillas, dueños de Corporativo Zeg SA de CV y de Cajas Graf SA de CV.

Abundó que la primera empresa mencionada es investigada actualmente por sobornar a consejeros electorales, para obtener jugosos contratos de material electoral.

Según el entrevistado, dichas empresas fingen competir en licitaciones públicas, y, una vez beneficiadas, elevan precios de proveeduría.

El perredista aseguró que la consejera, en reiteradas ocasiones, ha sido advertida por personal del instituto sobre el actuar de estas empresas, pero ha hecho caso omiso hasta la fecha.

Indicó que en varias ocasiones ha buscado a Leobardo Rojas López, presidente estatal del PRD, y a Rafael Esquivel Lemus, secretario de la Dirección Ejecutiva Estatal, con el fin de presionar al Ieqroo sobre este tema, pero tampoco ha obtenido un apoyo concreto.

Estas empresas han obtenido alrededor de 43 contratos, entre 2018 y 2023, entre los cuales dos fueron formalizados en Quintana Roo, con montos de 10 millones 899 mil 871.33 pesos y 29 millones 802 mil 439.28 pesos; el primero aprobado el 1 de enero del 2021; y el segundo, el 1 de enero del 2022 (previo a la llegada de Rubí Pacheco).

El portal de transparencia del Ieqroo está inoperante, por lo que es imposible verificar qué contratos ha emitido para el material electoral en el proceso ya en marcha.

De acuerdo al reportaje publicado por Contralínea, las tres empresas carecen de capacidad técnica y administrativa, ya que ni siquiera tienen personal dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, motivo por el cual subcontratan a otras, para realizar el servicio por el cual obtuvieron sus contratos. (Agencia SIM)