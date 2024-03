Anular la elección sería un golpe de Estado técnico… ‘soltarían muchos tigres’, advierte AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que no se podría anular una elección en México “porque no hay ningún motivo”; sin embargo, consideró que si se hiciera, sería irracional, “el equivalente a un golpe de Estado técnico” y “como soltar a un tigre o a muchos tigres”, publicó sinembargo.mx.

“Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes -toco madera- sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres”, dijo.

López Obrador hizo esta declaración después de señalar que en el país existe “un sector”, conformado sobre todo por “los muy conservadores fanáticos que están molestos; y los intelectuales orgánicos; y medios de información, de manipulación; y algunos sectores también, como ha sido siempre en la historia de México, de clases medias conservadoras”. “Pero así es la democracia”, agregó.

-¿Lo van a intentar? -se le preguntó durante su conferencia de prensa matutina.

-No, no, no, no. Es que el pueblo es mucha pieza y como decía el Presidente [Benito] Juárez: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada” -respondió el mandatario mexicano.

En palabras del Jefe del Ejecutivo federal, los conservadores “pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman”; no obstante, insistió en que el pueblo mexicano “está muy, muy, muy politizado”.

“Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de ‘oligarquía corrupta’ y hay una realidad. El bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información. Entonces ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el Presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse”, afirmó.

El político tabasqueño se refirió a la sanción que le impuso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), quien le pidió bajar o modificar siete de sus conferencias de prensa matutinas por la presunta vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral de 2024.

“Se le ordena al Presidente de la República que realice las acciones y gestiones necesarias para eliminar y/o modificar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas denunciadas”, anunció la Comisión el pasado 25 de marzo.

Al día siguiente, el gobernante reaccionó a la decisión del organismo electoral. “Tengo que ver con mucho cuidado ya el texto porque están los del INE muy estrictos, están como la inquisición”, comentó antes de leer un fragmento de su último libro: ¡Gracias!

“Acaban de resolver que yo no hable aquí de ‘oligarquía corrupta’. No voy a hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos. Podría ser ‘mafia del poder’ o ‘conservadurismo corrupto’”, sugirió el martes.

Mientras que hoy argumentó que no está llamando a votar por nadie en particular. “Me gustaría que todo mundo saliera a votar porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo”, subrayó. (Fuente: sinembargo.mx)