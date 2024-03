Crece polémica por ‘repudio’ de hoteleros a la música de banda en playas de Mazatlán

SINALOA, MX.- Ir a Mazatlán y no escuchar banda es como ir a Oaxaca y no comer tlayudas o no escuchar marimbas en Veracruz. Pero empresarios del lugar no piensan lo mismo y buscan prohibir las bandas en las playas mazatlecas, pues son molestas para los turistas, afirman, publicó Expansión Política.

Un grupo de empresarios, entre ellos Ernesto Coppel, dueño de Pueblo Bonito, pide regular las bandas en las playas y la música en transporte, que es una actividad turística en el malecón de la ciudad.

“No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se genera en vehículos de transporte público como pulmonías, que causan un daño tremendo a la ciudad”, afirma Ernesto Coppel; “a mí no me gusta la música de banda, son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen ‘no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido’. (…) No somos un destino de quinta, somos un destino de primera”, dijo el empresario en un video.

Pero Coppel no es la única persona inconforme. De acuerdo con el gerente del hotel Double Three By Hilton de Zona Dorada, en su hotel la queja más grande es el ruido de la banda en la playa, además de los bares y antros que están sobre la vialidad. “Yo creo que uno de cada 50 de nuestros huéspedes hacen uso” de ellos, dice.

Antonio Gordoa Obeso, secretario general del Sindicato de Músicos en Mazatlán, afirmó que “habrá músicos que van a demandar trabajo y que no habrá para todos. Aun hay que ver con la Oficialía Mayor para ver en qué términos podemos contar. Ojalá que esta no sea la única mesa, que haya más para que haya ya una regulación y que no estén dando problemas y polémicas en las redes sociales”.

Hay muchos músicos de otras localidades que acuden a las playas mazatlecas a trabajar. Por eso piden que solo haya bandas de músicos locales. Gordoa afirmó que están en disposición para seguir negociando con el ayuntamiento y los empresarios.

Limitan la música banda en las playas de Mazatlán

La gentrificación llegó a las playas mazatlecas, pues el ruido de la banda molesta a los turistas. Tras la petición de un grupo de empresarios de regular a estos grupos musicales, el ayuntamiento de Mazatlán limitó a las bandas que tocan en estos lugares públicos.

Tras una reunión entre las autoridades, hoteleros y músicos de la zona, se acordó que las bandas puedan tocar hasta las 19 horas, además de que habrá un límite de bandas por zona, de acuerdo con Rogelio Rivas Osuna, oficial mayor.

“No quieran imponernos usos y costumbres de otras personas. Nosotros somos mazatlecos, ¿qué viene después?, ¿nos van a quitar el carnaval? Así somos felices nosotros, si no eres así, retírense a otro lugar donde los usos y costumbres sean en beneplácito de ustedes. Estamos en defensa de nuestra música y nuestros músicos”, dijo Santiago Rosas, secretario general del sindicato de trabajadores de la música sección 98.

Antonio Gordoa Obeso informó que están en la disposición de llegar a acuerdos buenos para que no los retiren de las playas. (Fuente: Expansión Política)