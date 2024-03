Exige Xóchitl Gálvez al INE intervenir por coacción del voto con programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) su intervención para que el Gobierno Federal deje de coaccionar el voto a los ciudadanos, amenazándolos que si no votan por Morena les quitarán los programas sociales.

La ingeniera solicitó una reunión formal con Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE y con los consejeros electorales para que de inmediato atiendan esta elección de Estado, donde existe una intervención clara del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Morena a favor de su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo.

La aspirante presidencial denunció que los Servidores de la Nación, pagados con recursos públicos de la Secretaría de Bienestar, pasan casa por casa extorsionando y engañando a la población, diciéndoles que la alianza “Fuerza y Corazón por México” quitará los programas sociales.

“En un gobierno de mentiras, esta es la mentira más dolosa del sexenio: usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena. Por ello, como lo hizo el candidato de la alianza, Pepe Yunes, al gobierno de Veracruz, hemos solicitado al Instituto Nacional Electoral iniciar de forma urgente una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con un solo mensaje: los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político, son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto”, dijo durante la conferencia “Sin Miedo a la Verdad”.

Agregó que los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores y gobernadores por el PAN, PRI y PRD también solicitarán a los órganos electorales locales que actúen ante la evidente coacción del voto.

En su mensaje, urgió a las instituciones académicas del país a participar en la creación de padrones públicos y auditables de beneficiarios de programas sociales, donde se hagan estudios socioeconómicos a quienes de verdad los necesiten.

“Más que un programa social haría una política pública. Creo que los programas sociales tienen que ser parte de una política pública de derechos. No como de asistencia, no como te los doy porque me caes bien”, expuso.

Gálvez Ruiz consideró que para que impacten en la población, los programas sociales tienen que estar focalizados, dependiendo de las necesidades de cada ciudadano. (Comunicación Social candidata Xóchitl Gálvez)