Destacada participación del selectivo de Cozumel en estatal de atletismo

COZUMEL, MX.- El selectivo municipal de Cozumel tuvo una destacada participación en la fase estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2024 que se realizó en Felipe Carrillo Puerto, donde lograron una gran cosecha de medallas.

En la competencia brillaron Kiara Acevedo, quien se consagró campeona en salto de longitud y salto triple sub 18, así como Rodrigo Moreno, quien conquistó medallas de oro en 1500 y 3 mil metros sub 18, América Lo-Ammi Dzib oro en 1500 y 3 mil metros sub 18, Lesly Martín oro en lanzamiento de bala sub 20, Camila Soberanis oro en lanzamiento de jabalina sub 20, Andrea Martín oro en lanzamiento de jabalina sub 23.

Así como Fidencio Pérez Balam, campeón en 400 metros sub 20, Yahel Ceciliano campeón en 400 metros con vallas y plata en 400 metros planos sub 20, Dana Castañeda oro en 400 con vallas y plata en 400 planos sub 18, Ángel Mendoza oro en 200 metros y bronce en 100 metros sub 18, Fernanda Molina oro en 800 metros sub 18, Alberto Emiliano oro en 100 metros con vallas y plata en 300 con vallas sub 16, Noé Cervantes oro en lanzamiento de bala sub 18, Edgar Delgado oro en lanzamiento de bala sub 14, Santiago Grajales oro en 800 metros sub 14, Karla Cen oro en lanzamiento de jabalina sub 18, además de oro en relevo combinado varonil sub 14 a cargo de Carlos Broca, Edgar Delgado, Ian Hunter y Santiago Grajales.

Asimismo, Arturo Villalobos conquistó plata en 5000 metros sub 20, Isabela Rubio plata en lanzamiento de jabalina sub 14, Alegra García plata en 800 metros sub 18, Victoria Amador plata en 300 metros con vallas sub 16, Carlos Broca plata en 300 metros sub 14, Valente Casanova plata en 800 metros, Mauro Uicab en 200 metros con vallas y salto de longitud.

De igual manera se lograron medallas de plata en relevo combinado femenil sub 16 por cuenta de Miranda Casanova, Romina Brito, Sou Tandon y Victoria May, así como en femenil sub 14 a cargo de Edith Sáenz, Jade Gutiérrez, Vanessa Hoil y Alexia Medina.

En tanto que Minor Carrillo obtuvo medalla de bronce en 200 metros sub 16, Fernanda Canales bronce en 200 metros sub 18, así como Ashley Aburto con bronce en 300 metros y 2000 metros.

Los atletas cozumeleños contaron con la guía de los entrenadores José Alberto Montes de Oca, William Villanueva, Melchor Rivero y Eliot Rosales. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)