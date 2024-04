Oposición hace uso ilegal de imagen del INE por desesperación, asegura Claudia Sheibaum

PUEBLA, MX.- La oposición está tan desesperada que usa ilegalmente el logotipo del INE, cuando aseguraba defender a ese órgano electoral, afirmó Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en referencia al uso que le dio su oponente, Xóchitl Gálvez, para decir que los programas sociales “no pertenecen a ningún partido”, cuando –fustigó– no los defienden por convicción. Más tarde, advirtió que para acabar con la inseguridad en Morelos se tiene que ir el fiscal Uriel Carmona, publicó La Jornada.

¡Fuera, fuera, fuera!, se escuchó en apoyo a esa idea en la Plaza de Armas de Cuernavaca, que estuvo prácticamente llena, en el comienzo de campaña de Margarita González Saravia al gobierno del estado, a diferencia de la Plaza de la Constitución en Izúcar de Matamoros, donde la candidata presidencial también acompañó al abanderado a gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en el inicio de sus actividades proselitistas.

Ahí fue evidente la molestia del coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier, por no llevar la candidatura. Un asistente de los organizadores tuvo que ir por él para subirlo al templete, después de que en varias ocasiones fue voceado su nombre para que ocupara allí un lugar, al percatarse de su presencia.

Durante el mitin, Mier se negó además a corear la palabra gobernador, en apoyo a su primo hermano Armenta. Algunos recordaron el enérgico extrañamiento que el 6 de marzo le hicieron las dirigencias locales de los partidos Morena, PT, PVEM y Fuerza por México Puebla “por su conducta, que promueve la división por supuestas imposiciones en el proceso interno para las candidaturas a diputados locales y presidencias municipales”.

Sheinbaum rechazó en entrevista posterior que en la entidad haya división. Comentó que hay algunos reclamos.

–Hay militantes que mencionan que Mier no está haciendo campaña, que está de brazos caídos…

–”Aquí vamos a ganar, vamos a arrasar igual”, –respondió.

La ex jefa de Gobierno capitalino criticó en su discurso que la oposición mencione que tal programa social es asistencial y luego diga que apoyan los programas sociales. Ahora están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE. “¿No decían ellos que el INE no se toca? ¿Quién está usando ahora el logotipo del INE ilegalmente?”, mencionó.

Horas después, en Cuernavaca el ambiente fue más festivo y llamó la atención que Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, no fue presentado, a pesar de estar en el templete, como líder local de Morena. Asistentes comentaron que fue para evitar abucheos como en otras ocasiones.

En sus respectivos discursos, tanto Margarita González Saravia como Sheinbaum se pronunciaron por la salida del fiscal Carmona.

La candidata presidencial llamó a votar parejo en las elecciones del 2 de junio. “En Morelos tenemos que ganar la mayoría en el Congreso local por una razón: se tiene que ir el fiscal, que es el responsable principal de la inseguridad en el estado”.

Recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la entonces fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, descubrió que Carmona había encubierto varios feminicidios, pero en particular uno, y decidimos hacer una denuncia formal en su contra para que haya seguridad en el estado.

Para tener un nuevo fiscal, comprometido con el pueblo del estado, insistió, se tiene que ganar la mayoría en el Congreso local.

Allí, Sheinbaum indicó que en la oposición “son tan mentirosos, no se acuerdan que hicieron una manifestación diciendo: ‘El INE no se toca’ y acaban de poner unos espectaculares, falseando la firma del INE diciendo que no se van a modificar los programas sociales. Pues, ¿quién está tocando al INE?, ¿quién está violando la ley? Los únicos que garantizamos los programas sociales, por convicción, somos los de la Cuarta Transformación’’. (Fuente: La Jornada)