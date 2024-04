Incumplieron morenistas con bajar tarifas de CFE, afirma líder estatal del PRI

CHETUMAL, MX.- Pedro Flota Alcocer, líder estatal del PRI, hizo un llamado a no votar por los candidatos de Morena, pues aseguró que este partido, en el poder, ha incumplido con diversas promesas, como la de bajar las tarifas de energía eléctrica en Quintana Roo.

El chetumaleño fue entrevistado sobre la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de incluir a Quintana Roo en el subsidio de verano. Al respecto, Flota Alcocer recalcó que los ciudadanos deben prestar puntual atención a quienes prometan realizar acciones que “en muchas ocasiones no dependen de ellos”.

El priista puso de ejemplo el caso de Anahí González Hernández, diputada federal y hoy candidata al Senado, una de cuyas promesas de campaña fue gestionar este subsidio, otorgado a zonas de intenso calor.

Al margen de ello, el líder priísta refirió que independientemente de esas promesas de campaña, “el verdadero responsable” de no aplicar esa reducción fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, agregó, “nunca tuvo intención de cumplir esa promesa”.

“Este gobierno de la Cuarta Transformación que prometió las tarifas de luz nomás no la cumplió […] Hablar de Anahí González Hernández o de Marybel Villegas y de sus promesas de campaña es hablar de palabras huecas. Desde un principio sabíamos que sus promesas o sus buenas intenciones no tenían posibilidades de trascender. Muchas decisiones se toman desde los gobiernos centrales, es decir, desde el presidente de la república, y el presidente nomás no tuvo intención de cumplir”, añadió.

Pedro Flota consideró que los ciudadanos deben tomar “bien en cuenta” cada una de las acciones que prometen dichos candidatos, sobre todo los que buscan integrar el Congreso de la Unión.

“Más bien, que el electorado tenga claro lo que prometen los candidatos a diputados y a senadores. Quien te ofrezca reducir las tarifas eléctricas o que va a bajar el combustible, te está mintiendo. No es una decisión que puedan tomar ellos”, concluyó. (Agencia SIM)