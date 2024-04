AMLO acusa influyentismo en el Poder Judicial por otorgar prisión domiciliaria a Murillo Karam

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la resolución y celeridad con la que actuó el Poder Judicial para otorgar prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República en el proceso que enfrenta por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración pública por la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, publicó Proceso.

El mandatario acusó de influyentismo al Poder Judicial, se quejó de que los jueces actúan rápido para modificar la medida cautelar en casos como este, no así cuando las personas carecen de influencias o recursos para defenderse.

“Lo de ayer que dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador Murillo Karam, ahí si es rápido y expedito, pero cuantos miles hay sin sentencia, quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial, nada más lo de arriba, buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas”.

Machacó: “En este caso son buenos abogados, y ahí estamos con los del Poder Judicial. No quiere decir que no tenga una buena defensa, nada más que es un trato distinto que al de la mayoría de los presos”.

En su conferencia de prensa matutina López Obrador deslizó que desde Semana Santa el Poder Judicial pretendía otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a Murillo Karam, pero se pospuso.

El mandatario recalcó que da seguimiento personal al caso Ayotzinapa, incluido el proceso que se lleva contra Murillo Karam, quien fue el responsable de hacer pública la “verdad histórica” de la desaparición de los 43 normalistas del caso Ayotzinapa.

“He estado pendiente del caso, no solo por la implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sino porque en efecto cuando el señor ingresó a la cárcel estaba enfermo”.

Recordó que a mediados de 2022 Murillo Karam fue trasladado de urgencia a Cardiología, se le intervino por un derrame y se le salvó la vida. (Fuente: Proceso)