“NO ME JODAS, SE VIO MUY P…, NO SUPO RESPONDER NADA”: Candidato morenista insulta a Claudia Sheinbaum en redes…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El candidato por Morena a la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, Javier López Casarín, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje en el que insultó a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum tras el primer debate presidencial, para después aseguró que fue hackeado, publicó latinus.us.

“No me jodas, se vio muy pendeja Claudia, no supo responder nada”, se lee en un mensaje en su cuenta de X publicado alrededor de las 10:30 de la noche de este domingo.

— Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) April 8, 2024