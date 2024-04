El boxeador David Benavídez ofrece disculpas tras asistir borracho a una función en Las Vegas

ESTADOS UNIDOS.- David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se disculpó con el público y los fanáticos del deporte después de asistir borracho a la cartelera donde se presentó y ganó su amigo Diego Pacheco en el Fontainebleau en Las Vegas, publicó La Opinión.

El Monstruo Mexicano, quien acompañó a Pacheco en su esquina, se le puede ver en varios videos que circulan en Internet pasado de copas y en una entrevista con DAZN se evidencia que no puede articular bien las palabras. Tras lo sucedido, una publicación en las historias de Instagram, Benavídez se mostró arrepentido por sus actos.

“Solo quiero aprovechar este momento para disculparme con todos mis fans y con la gente que me vio borracho anoche. Tomé uno o muchos tragos y quedé en ridículo. Esto nunca volverá a suceder”, escribió.

David Benavidez Aka The Mexican Drunkie Lol I think camp is going well folks!! pic.twitter.com/BiVXTMZarY

