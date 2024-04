MÉRIDA | Yucatán no es Michoacán, ni Tabasco, ni Campeche, afirma Renán Barrera al presentar plan de trabajo; alerta sobre una falsa transformación de la 4T

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-Durante la presentación del que será su plan de trabajo en caso de que llegue a ser gobernador, Renán Barrera Concha, candidato del PAN, PRI y Nueva Alianza, dijo que Yucatán no presenta la situación de violencia de otros estados y eso es lo que defendería en su gobierno.

“Yucatán se cuece aparte. Yucatán no es Michoacán, ni Tabasco, ni Campeche; mucho menos la inseguridad que lamentablemente sufren miles de familias en esos estados; aquí las familias sí viven en paz y seguras. Yucatán tampoco es Guerrero y su gobierno ausente, aquí sí hay gobierno y además un gobierno cercano y que construye con la gente”, señaló.

En este sentido, enfatizó que, si otros estados vivieran como Yucatán, sus habitantes tendrían mayor calidad de vida.

“Cuando me he encontrado con personas de otros estados me han preguntado varias veces ‘Oye, ¿cómo le hacemos para yucatanizar a mi estado?’ La respuesta es clara: no dejando que lleguen los expertos en destruir y trabajando de cerca con la gente como lo hacemos aquí”, señaló.

Barrera Concha en su discurso político dijo que en Yucatán les va bien porque están unidos.

“Aquí no caemos en el juego de la polarización violenta y sin sentido. Unidos promovemos el sueño yucateco: un estado justo, próspero y un estado de paz”, mencionó.

Enfatizó que defenderán a Yucatán de lo que sucede en el resto del país y así dijo que él se concentrará en ser empleado de la ciudadanía y no acatará órdenes de gobiernos que buscan centralizar todas las acciones del país.

“Aquí no nos doblegamos ni nos vencemos, ni discutimos sólo porque sí. Yo voy a ser gobernador de Yucatán y no un simple gerente de sucursal, de poderes centrales que en nada reflejan la identidad yucateca, siempre autónoma, libre y federalista”, apuntó.

En este sentido, igual hizo un llamado a la ciudadanía para tener cuidado con la falsa cuarta transformación.

“En esta elección hay dos alternativas: defender a Yucatán y seguir construyendo el sueño yucateco o perder nuestra seguridad y estabilidad con una falsa transformación”, dijo.

Expuso que las y los representantes de la 4T son expertos en destruir y dividir a México.

De forma general, Barrera Concha presentó sus 10 ejes: Economía popular y solidaria, Más crecimiento, Más derechos, Mejores servicios, Más seguridad, Más igualdad, Nueva política Ambiental, Más movilidad y mejor desarrollo urbano, Mejores prácticas de gobierno, Más recursos para los municipios y Más participación ciudadana. (Noticaribe)