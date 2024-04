Xóchitl Gálvez califica el debate como ‘un desastre’ por cambio de última hora en el formato acordado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, calificó como “un desastre” el debate de ayer domingo organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que a última hora cambiaron el formato acordado, publicó Expansión Política.

“Efectivamente, ayer fue un desastre el debate; un formato acordado distinto al que se llevó a cabo. Íbamos a tener una bolsa de 5 minutos libre para intercambiar, debatir entre nosotros, y pues se cambió”, dijo.

Al participar en un encuentro ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la candidata presidencial reprochó que los conductores del debate no la dejaron presentar sus propuestas, pues comentó que le pedían responder las preguntas que hacían.

“No dieron chance de presentar propuestas, no dieron chance ni de presentarnos. Entraron a preguntas concretas y, cuando yo trataba de hacer una propuesta, el moderador me decía ‘conteste la pregunta’. Entonces, en qué momento haces tus propuestas si solo te hacen preguntas. Me parece que se debió haber abierto”, mencionó.

La contendiente de la oposición también habló sobre los señalamientos que hizo Claudia Sheinbaum ayer en el debate sobre su casa: “Si la candidata de enfrente vive en una casa rentada, es su problema”, comentó.

En la reunión en la Ibero, Gálvez Ruiz fue cuestionada por los universitarios en reiteradas ocasiones por los hechos de corrupción y actos de violencia en los que se han visto envueltos los gobiernos priístas y panistas; ella contestó que en todos los partidos se “cuecen habas” y aseguró que de llegar a la Presidencia no será “daltónica” para castigar a quienes cometan delitos. (Fuente: Expansión Política)