“PARA EL TEQROO NO HAY VIOLENCIA POLÍTICA Y TODO SE REDUCE A CUESTIONES INTRAPARTIDARIAS”: Afirma la diputada Maritza Basurto; descarta la posibilidad de interponer queja al interior de Movimiento Ciudadano contra José Luis Pech y Jacobo Cheja

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras manifestar su inconformidad por el trato en el Tribunal Electoral de Quintana Roo o (Teqroo) a su queja por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG) contra José Luis Pech y Jacobo Cheja, directivos de Movimiento Ciudadano, la diputada sin partido, Maritza Basurto Basurto anticipó que no presentará ningún recurso ya que no tendrá ningún resultado positivo.

Consideró que no hubo sororidad por parte de la magistrada Claudia Carrillo Gasca quien aprobó el desechamiento de su queja, a pesar de que no estuvo en la audiencia incidental de presentación de alegatos.

“No entiendo el por qué votó a favor de desechar la queja por VPMRG. Se me hace raro que haya votado en contra de la queja cuando ella ha venido al congreso a exponer la violencia política que sufrió. Lo único que veo es que no hay sororidad por parte de la magistrada”, afirmó.

Reconoció que es difícil comprobar la violencia política contra la mujer ya que todo lo reducen a cuestiones intrapartidarias.

Basurto Basurto insistió en las actitudes de maltrato hacia las mujeres por parte del coordinador estatal, José Luis Pech y del delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Jacobo Cheja, “pueden decirse entre ellos caballeros o ser una dama en el trato; el delegado puede parecer una dama, pero puede ser un patán con actitudes de dama”.

La diputada sin partido aclaró que no presentará ninguna queja ante la comisión intrapartidaria de Movimiento Ciudadano “porque en ese partido no se resuelve nada y lo entendemos porque el coordinador y el delegado tienen vara alta en el comité ejecutivo nacional y no hay protección contra las mujeres”.

Basurto Basurto reconoció que Pech Várguez dijo que podía optar por algún cargo de elección popular aun cuando sabía que buscaba la candidatura a la presidencia municipal de Cozumel.

Yo estoy trabajando aun cuando el coordinador estatal está pagando para que saquen notas negativas en mi contra, aseguró.

Recalcó que fue desplazada de la candidatura a la presidencia municipal de Cozumel a pesar de haberle hecho saber a Pech Várguez que venía trabajando por la candidatura desde un año atrás. (Noticaribe)