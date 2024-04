TERMINAN POR DOBLAR LAS MANITAS: Pese a inconformidad por distribución de candidaturas, organización ‘Morena 27’ acepta respaldar a abanderados de la 4T

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- La organización Morena 27, conformada por militantes fundadores y de base del partido “guinda” en Quintana Roo, anunció este viernes su respaldo a los abanderados de Sigamos Haciendo Historia, pese a inconformidad por la distribución de candidaturas federales y locales.

Tras el proceso interno de selección de candidatos en Morena, gran parte del morenismo “puro” quedó fuera de la posibilidad de contender por cargos de elección popular, lo que generó descontento.

Durante una rueda de prensa esta tarde, Morena 27 afirmó que dejó atrás las rencillas por la disputa de posiciones y, por ello, irá en unidad con el objetivo de ganar la presidencia de la República, Congresos de la Unión y del estado, así como las once presidencias municipales.

“Prevalecieron prácticas contrarias a nuestros principios democráticos, por eso hacemos un llamado firme a nuestra dirigencia, para que al concluir el proceso electoral se revise críticamente lo sucedido en el proceso de selección interna”, dijo la militante, Romina Cervera Estrella.

Mientras, Jorge Rivero Pech, explicó que aunque existe disgusto, harán un pausa para sumarse a los trabajos de Morena y la 4T en campaña electoral.

“Definitivamente en lo que no estamos de acuerdo, hay que decirlo, fue en la decisión de nuestra dirigencia estatal y nacional en la designación de las candidaturas, eso fue lo que denunciamos; no estuvimos de acuerdo y no estamos de acuerdo, sin embargo, estamos haciendo una pausa para sumarnos a nuestro partido”, apuntó.

Estuvieron presentes, entre otros, Elba Capuchino Herrera, Erick Sánchez Córdova, José Luis Muñoz Pallas y Armando López Hidalgo. (Noticaribe)