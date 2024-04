Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- En un estado que gobierna la 4T en diez de 11 municipios, Morena no es imbatible este 2 junio, aseguró Jorge Rodríguez Méndez, candidato de Fuerza y Corazón por Quintana Roo a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), ante el comienzo de las campañas políticas para Ayuntamientos y diputaciones locales.

También, adelantó que estará atento a que la autoridad electoral garantice igualdad de condiciones para todos los contendientes, en defensa de la democracia y no de un partido político o el Gobierno.

En entrevista para Noticaribe, el abanderado de la alianza que integran PRI y PAN, consideró que el Gobierno de Morena está inmerso en la corrupción de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido expuesta en medios de comunicación, así como los casos de Segalmex y Conade, entre otros.

Calificó de soberbia la forma de hacer campaña por parte de los morenistas, pues ese partido político siente seguros los votos que le podrían entregar los programas sociales.

“No es imbatible. Veo a Morena que se está derrumbando a nivel nacional, se está cayendo a pedazos. Estamos viviendo tiempos de cinismo político y la gente se da cuenta, y creo que el 2 de junio va a salir a castigar tanta corrupción que se está dando”, afirmó.

Y añadió “están soberbios, creen que con sus programas de captación de votos el día de la elección va a ser suficiente”.

Jorge Rodríguez previó “sorpresas” para la jornada electoral, en la que estimó que Fuerza y Corazón por México podría ganar tres diputaciones locales de mayoría relativa en Cancún, además de dos de las 4 curules federales para la Cámara de Diputados.

Asimismo, aseveró que la desventaja es de máximo 8 puntos porcentuales que, expresó, disminuirán durante la etapa de actividades proselitistas.

“En la elección para la presidencia municipal ahí vamos a estar y nada más necesitamos un poco de suerte. Somos un equipo competitivo, con buenas propuestas que van a llevar a Cancún a un buen futuro. La ventaja sin candidatos entre partidos es de 7-8 puntos; una vez que esto esté ‘calientito’ vamos a recortar la distancia muy rápido”, advirtió.

Confió que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) actúe de forma imparcial tras algunos traspiés como la entrega de la constancia de su candidatura a la que nunca le citó y, por ello, expuso, estará atento a que exista piso parejo.

“Ante los hechos sí se ve una tendencia medio rara, sin embargo, esperamos que solo sea un mal momento, una mala interpretación y que de verdad cumplan su función que es defender la democracia, no a un partido ni al Gobierno, sino la voluntad del pueblo que se manifiesta a través del voto. Espero que haya piso parejo, pero estaremos muy atentos”, puntualizó.

Explicó que la motivación para contender nuevamente por la alcaldía fue la falta de obra pública, las carencias en el transporte público urbano, así como el problema de Aguakan, tema que aseguró, es responsabilidad del municipio vigilar la correcta operación para el suministro de agua potable y alcantarillado.

“Seguimos sin tener rumbo en Cancún, con ‘cositas’ de maquillaje, ‘obritas’, ‘pinturitas’, no estamos teniendo un verdadero plan de desarrollo de aquí a 50 e, inclusive, 100 años. Tenemos una ciudad de 54 años que ya está vieja y no la estamos modernizando; no la estamos preparando para la cantidad de gente que ya somos. Yo quiero darle a Cancún ese paso y preparar a Cancún para los próximos 50 años”, señaló.

Y enfatizó “no debemos de perder de vista que Aguakan es un tema que nace en el municipio y desde ahí lo deberíamos atacar, presionar a la concesionaria o retirarles la concesión”.

Sobre la campaña de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, el abanderado priísta apuntó que el arranque fue un poco lento, sin embargo, tras el primer debate, está más articulada, abierta, con un discurso frontal y auténtico.

“Vamos a ver lo mejor de Xóchitl de mayo para adelante”, dijo. (Noticaribe)