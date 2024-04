Los recursos públicos existen, pero no hay orden: Daniela Vara

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.– Bajo el proyecto Red Cancún Unido, la candidata del PRD a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), Daniela Vara Solís, aseguró este lunes que utilizando con orden los recursos públicos existentes es posible concretar obras públicas.

En el marco de una rueda de prensa en el primer día de actividades proselitistas para encabezar el Ayuntamiento, la abanderada perredista, que estuvo acompañada del líder estatal, Leobardo Rojas López, así como su coordinadora de campaña, Gabriela López Pallares, expresó que el dinero público es destinado a áreas que no abonan.

“Los recursos existen, hoy por hoy no soy parte del Gobierno en turno y no te puedo hablar de lo que hay o no hay, lo que sí puedo asegurar es que los recursos existen y no hay orden, entonces, si hacemos las cosas con orden y enfocamos los recursos a donde deben de ir y enfocamos las causas a donde deben de ir, yo aseguro que nos vamos a dar cuenta que no es necesario esperar años, sino accionar”, señaló.

Y añadió “lo que ha pasado es que los recursos van a lugares que no benefician a los cancunenses”.

Sobre si necesita seguridad personal, Daniela Vara, explicó que confía en que la gente la cuide, no obstante, precisó que el PRD solicitó la medida correspondiente de la cual no ha recibido respuesta.

“Sí, el partido tuvo a bien pedir apoyo, no sé qué ha pasado con ese tema, pero seguramente es una responsabilidad del Gobierno cuidarnos y también por parte del Ieqroo recibimos esta red de apoyo a las mujeres en caso de algún tipo de violencia”, puntualizó.

Dijo que aceptó la candidatura del sol azteca sin un análisis previo sobre números o condiciones político-electorales, sino más como una obligación ciudadana.

“Soy una ciudadana con ganas de traer un cambio. Siento que tengo el derecho de participar activamente como cancunense, siento que es mi obligación”, afirmó. (Noticaribe)