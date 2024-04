‘INCÓMODA Y FINGIDA’: Xóchitl Gálvez continua lamentando su mal desempeño en el primer debate…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reveló que cuando participó en el primer debate presidencial “me sentí incómoda y fingida” por no usar huipil, ya que en esa ocasión vistió un traje, publicó Milenio.

En una charla con la escritora Ivonne Melgar, autora del libro biográfico de la senadora con licencia, Xingona, Gálvez destacó que una de las cosas más duras que ha vivido en su campaña es cuando su hijo Juan Pablo se hizo viral por insultar al personal de un bar.

“Y de repente también he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de usar el traje sastre que sí, lo uso, pero me incómoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”, dijo.

La abanderada del PAN, PRI y PRD sostuvo que es una mujer preparada, “por supuesto que soy una mujer que sabe resolver problemas”, pero sobre todo que “ama al prójimo y eso es lo que tienen que valorar los mexicanos y que soy una mujer capaz de construir equipos”.

“Entonces Voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo y si me quieren como soy, adelante”, declaró.

Más adelante, comentó que durante su gira muchos mexicanos se le han acercado para pedirle que sea ella misma en el segundo debate. Por ello, se dijo confiada de que en el siguiente encuentro con sus contrincantes se mostrará sincera con la persona que es.

“Y si una mujer con huipil no le gusta a los mexicanos, lo lamento. Creo que sí me puedo poner un traje sastre. He sido súper golpeada por mi sobrepeso, como si el tener los dientes chuecos o los dientes derechos te hicieran más o menos”. (Fuente: Milenio)