PIDE IMOVEQROO A USUARIOS DENUNCIAR EN FORMA OFICIAL COBROS EXCESIVOS DE TAXISTAS: Confirma el director de la dependencia, Rodrigo Alcázar, que hasta el momento no hay autorización a solicitud de aumento de tarifas presentada por el Suchaa

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Debido a que el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa)) en Othón P. Blanco no entregó los estudios de factibilidad correspondientes, el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) descartó la posibilidad de autorizar el aumento a la tarifa solicitada este año.

Aunque de manera extraoficial, los taxistas comenzaron a cobrar entre cinco y ocho pesos dependiendo de la zona, Alcázar Urrutia hizo un llamado a los usuarios a presentar su denuncia en forma oficial y no solo a través de las redes sociales para que el Instituto pueda proceder.

Aclaró que hasta el momento el Imoveqroo no ha recibido ninguna denuncia de manera oficial contra taxistas por el aumento en el cobro de las tarifas, “todo se ha quedado en redes sociales por lo que no hay ningún procedimiento administrativo contra los operadores”.

Reconoció que, dando seguimiento a las redes sociales, han observado la queja ciudadana por un aumento en las tarifas de taxi “por eso es importante que realicen la denuncia de manera oficial en el Instituto”.

El director del Imoveqroo reiteró que hasta el momento el Suchaa no ha entregado el estudio de factibilidad que justifique un aumento del 30 por ciento “y eso es lo que ha ocasionado que no se les pueda dar una respuesta tal y como demandan”.

Dijo que el Imoveqroo también recibió solicitudes de aumento a las tarifas de otros sindicatos desde el año pasado, pero no se ha podido autorizar y no se autorizará en tanto no presenten los estudios de factibilidad que justifiquen esos incrementos.

Explicó que este estudio de factibilidad es el que permitirá determinar la viabilidad de la solicitud, así como por porcentaje para no afectar la economía de las familias de Chetumal.

Aclaró que el Suchaa dispone hasta el último trimestre de este año para entregar dicho estudio, de lo contrario no se podrá someter a consideración y análisis y, en su caso, aprobaciones. (Noticaribe)