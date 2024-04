Ambigua reforma al Código Penal empantana análisis dentro de la Comisión de Justicia que incluso ocasionó retraso de más de cuatro horas para el inicio de la sesión del jueves

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – La ambigüedad de la iniciativa para modificar el código penal en lo que se refiere a la derogación del párrafo segundo del artículo 130 bis y por el que se adicionan los artículos 234 BIS y 234 TER mantienen entrampadas la revisión y análisis del documento por parte de los diputados de la Décimo séptima legislatura que ocasionó un retraso de más de cuatro horas en la sesión ordinaria del pasado jueves.

La diputada Cinthya Millán explico que esta reforma al Código Penal establece la posibilidad de fincar como delito a aquella persona que posea un bien y cuando lo comercialice o posea no tuvo el cuidado de ver de dónde provenía y se agrega la frase “con conocimiento”.

Esta definición es muy amplia y por eso el debate en la Comisión de justicia para definir quienes pudieran quedar bajo este supuesto.

Señaló que en este momento no hay una formalidad legal para venderte un vehículo con la facturara endosada y hacer cambio de propietario “pero no hay forma de garantizar que ese vehículo pertenezca a la persona que lo está vendiendo entonces es importante que no se generen esquemas penales para ciertos casos que se puedan aplicar a otros”.

Insistió en la necesidad de analizar a fondo la iniciativa de reforma al Código Penal para evitar lesionar a la ciudadanía en general por querer atender un tema en particular.

Incluso dijo que dentro de la iniciativa queda establecido un objeto o bien que este dentro de un rango de 500 UMAS es decir 58 mil pesos.

Millán Estrella señaló que la iniciativa debe ser analizada a fondo para evitar que se pueda violentar la ley y se dé origen a amparos que fácilmente puede ganar el afectado.

Es necesario acotar a quienes estará dirigida esa reforma para no dejarlo en un amplio sentido.

Cuando lo tildas de “con conocimiento” lo tildas de inconstitucional y de ahí pueden surgir amparos porque puede ser mayor la afectación a la ciudadanía.

Insistió en la necesidad de ser más específicos para evitar que la ley sea muy ambigua “hay que legislar para todos por eso es necesario configurar los delitos penales de manera específica de lo contrario los expedientes se caen. (Noticaribe)