Beatriz Paredes ‘refuerza’ campaña de Lucy Meza en Morelos; la priista acusa elección de Estado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora Beatriz Paredes Rangel demandó al gobierno de Morelos sacar las manos del proceso electoral y dejar de amenazar a los candidatos opositores y a los militantes de PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas, además de exigir respeto pleno al Estado de derecho en medio del proceso democrático que viven México y Morelos, publicó latinus.us.

Al ser presentada como el nuevo refuerzo de la campaña de Lucía Meza Guzmán, candidata a la gubernatura por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, la exgobernadora de Tlaxcala aseguró que en Morelos los partidos de la coalición están haciendo bien las cosas, y no necesita que venga nadie de fuera, pero dijo que su papel en la entidad será garantizar la acreditación oportuna de los representantes de casilla y de observadores electorales.

La legisladora priista dijo que en todo el país es claro que Cuernavaca y Morelos son importantes, “sepan que los estamos mirando, estamos viendo el desprestigio de las autoridades de Morelos por muchas cosas es enorme y ese desprestigio es lo que vamos a lograr cambiar con un nuevo gobierno, con el cambio, que ya llega con Lucy Meza”, sostuvo.

Comentó que existen evidencias que se quiere hacer en Morelos una elección de Estado “y no lo vamos a permitir, no lo van a permitir los morelenses, no lo vamos a permitir los partidos políticos y la sociedad civil organizada, que estamos participando, y, estoy convencida, no lo va a permitir la ciudadanía en general”.

Paredes Rangel hizo un llamado a las autoridades electorales para reforzar la seguridad de las y los candidatos, y aseguró que podrían elevar las denuncias a nivel federal si los familiares de las víctimas lo consideran necesario para que se profundicen las investigaciones.

Acompañada de Lucía Meza, candidata a la gubernatura de Morelos, además de los líderes de los partidos de oposición, Paredes Rangel se mostró confiada en que ganarán la elección del 2 de junio.

“Y ganaremos porque están hartos de la inseguridad, los morelenses están hartos de que no se les atienda, ya aprendieron que no es lo mismo meter un gol que un faul, que lamentablemente nos tocó la etapa de los faules, entonces ya no quieren faules, lo que quieren es un gobierno de alguien comprometida con Morelos. Se oye que vamos a ganar”, afirmó.

La senadora dijo que uno de los enormes problemas del país es que están interfiriendo en las elecciones “fuerzas negativas”, en alusión a los grupos del crimen organizado, “y creo que ahí es fundamental que la autoridad actúe”. A las autoridades electorales les dijo que si detectan candidatos que sean impuestos por el crimen, pues que no se autoricen.

Por su parte, Lucía Meza dio la bienvenida a Paredes Rangel, y señaló que se siente respaldada ante “esta embestida de persecución política, como lo hemos denunciado, porque no se vale que el gobierno del estado esté utilizando las instituciones para perseguirnos políticamente, para tratar de amedrentarme”, dijo en alusión a la demanda por daño moral que presentó en su contra el jefe de policía Antonio Ortiz Guarneros.

La candidata comentó que con la llegada de Beatriz Paredes se fortalecerá el movimiento que busca “rescatar a Morelos, poner un alto al abuso de poder y sobre todo, pues, frenar a la candidata del gobernador (Margarita González Saravia), a través de quien quiere perpetuarse en el poder seis años más para lograr total impunidad. Pero no lo vamos a permitir y vamos a tener observadores para garantizar una jornada limpia”.

En otros asuntos, Beatriz Paredes señaló que, aunque se dio un debate jurídico importante en el Congreso de la Unión para evitar que se debilite la Ley de Amparo, con la reforma propuesta por Morena, “ellos no quisieron escucharnos”. A pregunta expresa respecto a si el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, es “un alfil del presidente”, respondió: “¿Usted juega ajedrez?… El alfil es una pieza grande… (Zaldívar cuando mucho) es un peón”. (Fuente: latinus.us)