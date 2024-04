Descarta tribunal federal impugnación a candidatura del emecista ‘Chapo’ Guerra

PLAYA DEL CARMEN, MX.– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la Sala Regional de Xalapa desechó la impugnación a la candidatura de Carlos “Chapo” Guerra Sánchez, a diputado federal del Distrito 1 por Movimiento Ciudadano.

Samuel Gómez Muñiz, quién era el único inscrito en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, se había inconformado, luego que su partido lo “bajara” para colocar al exregidor.

Esta determinación judicial fue resuelta por unanimidad de votos por los magistrados integrantes de la Sala Regional que consideraron improcedente el proceso, toda vez que el promovente actualizó un cambio de situación jurídica, después del recurso presentado.

De acuerdo con el fallo de estos magistrados, el promovente contravino la omisión de la CNJI de emitir sentencia en el expediente CNJI/050/2024, por lo cual argumentó que había transcurrido un exceso de tiempo desde que presentó la demanda, y aún no se había emitido la resolución correspondiente.

“No obstante, el nueve de abril, la autoridad responsable remitió vía paquetería copia certificada de la sentencia emitida en el expediente CNJI/050/2024. 27. Asimismo, de acuerdo con el escrito de fecha nueve de abril, signado por el actor, se tiene que dicha resolución ya le fue notificada mediante correo electrónico el cinco de abril. 28. En consecuencia, se actualiza un cambio de situación jurídica que deja sin materia el presente juicio”, agrega la Sala.

Al respecto de este fallo, el exregidor, mediante un boletín, celebró esta determinación judicial.

“La justicia nos da la razón, porque siempre tuvimos la razón. Yo solo participé en un proceso interno y cumplí con los requisitos, ahora mi candidatura está, como siempre, firme”, expresó.

Chapo Guerra afirmó además que la decisión de su partido a postularlo se debe a que sus propuestas de campaña “gustan” y su presencia entre el electorado ha presentado “un crecimiento significativo”.

“La gente me ve como la única opción para el 2 de junio. Tenemos un candidato, que al mismo tiempo es diputado federal por el Partido Verde, que no hizo nada más que darle la espalda a los quintanarroenses, que no hizo nada por el pueblo y quiere reelegirse como si los ciudadanos no tuvieran memoria; por otro lado, tenemos a los que quieren volver para seguir robando, a los del PRIAN”, expresó finalmente, al referirse al actual diputado de este distrito. (Agencia SIM)