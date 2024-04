TABASCO | Buscan a menor desaparecida tras supuesto encuentro con ‘amigo’ de Facebook

TABASCO, MX.- A 14 días de haber desaparecido, nada se sabe de la pequeña Blanca Estela Olán Montejo de 13 años de edad, quien desapareció sin dejar rastro luego de haber conocido a una persona a través de Facebook, publicó xevt.com.

Invadida por la desesperación, Doña Oralia Olán Montejo, madre de la menor, ha tocado varias puertas con familiares, vecinos, amigos y las autoridades para tratar de encontrarla, pero nadie le da información de su hija.

Señala que hace poco más de un mes, Blanca conoció a una persona por Facebook, con quien empezó a tener amistad, por lo que la niña le comentó que su amigo iría a visitarla a su casa en el Ejido Miguel Hidalgo 2da. Secc. de Cárdenas.

Supuestamente la visita sería el sábado 6 de abril por la mañana, donde se conocerían en persona, pero el “amigo” de su hija nunca llegó, por lo que Doña Oralia se fue a trabajar, dejando a Blanca cuidando la casa, sin embargo, cuando regresó ya no la encontró.

“Por Facebook se conocieron nada más, ya tenía que hablaban ellos, siempre le decía con quién hablas y ella me decía que con un amigo, el amigo que le dijo que iba a venir a verla a la casa, que iba a venir un sábado, quería conocerme, me dijo mi niña, yo esperé que iba a llegar el muchacho a la casa, ya luego me contó mi niña que ya no iba a venir según el muchacho”.

“Yo como trabajo, mi niña, me dijo que yo viniera a trabajar y a la hora que mandé a mi otra niña a verla ya no estaba ella y ella salió de aquí de la casa. Yo quisiera que me ayudaran porque yo no sé nada de ella, este sábado que viene va a tener 15 días ya la niña y yo no sé nada de ella, yo le he estado marcando y me manda a buzón”, explicó.

Doña Oralia señala que los vecinos vieron salir a Blanca de la casa sola y luego tomar una combi, sin embargo, ella no se llevó dinero o ropa, se fue sin nada, por lo que cree que el supuesto amigo la citó en otro lado.

“Ella no salía, ella no conocía Cárdenas y ella se salió, porque ese muchacho le dijo que se fuera y a modo de pura comunicación por teléfono la llevó hasta donde él estaba y ya no regresó, yo la verdad no tengo fotos del muchacho, no tengo el número de teléfono, nada, no lo conozco”.

“La verdad no sé con qué intención se llevó ese muchacho a la niña, no sé nada, me la secuestró, porque sí se la llevó, él se la llevó, yo siempre le preguntaba que si con quién hablaba y ella se iba hasta atrás a hablar por teléfono, me dijo la niña que es uno flaco él, güerito, pero tiene un niño de un año ese muchacho”, refirió.

La señora acudió a la Fiscalía, donde emitieron la ficha de búsqueda y aunque revisaron su cuenta de Facebook, no encontraron nada, además su teléfono está apagado por lo que no pueden localizarla.

Por ello, pidió que si alguien sabe algo de Blanca que por favor se comuniquen al 937 101 03 61.

“No me ha mandado ni mensajes, no dice estoy bien, no dice nada, no sé nada de ella, yo por eso quiero que me ayuden para encontrarla, porque yo la verdad soy sola, no tengo quien me apoye, yo tengo a mis dos niñas, era ella y una que me queda de 12 años”.

“Como le digo a mi familia, aunque sea que me marque, que está bien o dónde está para que así yo la vaya a ver, pero que regrese, la extraño mucho, no sé nada de ella y ese muchacho le pido que me la devuelva, yo la extraño mucho, por eso pido que todos me ayuden a encontrarla”, expresó.

Cabe señalar que Blanca, tiene una estatura de 1.50 metros, es de complexión delgada, con un peso aproximado de 47 kg., su cabello es lacio, corto color negro y sus ojos son café oscuro.

El día que desapareció vestía una blusa blanca, pantalón de mezclilla color negro y zapatos tipo flats color hueso. (Fuente: xevt.com)