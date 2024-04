MÉRIDA | “EL GUINDA NO LE VA A YUCATÁN”: Rolando Zapata dice que Morena en el gobierno sería una contradicción histórica

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-El candidato a la senaduría por la coalición Fuerza y Corazón por México, Rolando Zapata Bello declaró de forma clara que “el guinda no le va a Yucatán”, pero además con la mínima posibilidad que tiene Morena de ganar, sería una contradicción histórica.

“Yo tengo una expresión muy concreta: el guinda no le va a Yucatán; Morena no se ajusta al modelo de Yucatán porque es un estado excepcional. Quien no conoce su historia está condenado a fracasar en el futuro”, enfatizó.

Por otra parte, Rolando Zapata expuso que Morena en Yucatán tiene pocas posibilidades de ganar, pero en el caso extremo de que lo lograra, se trataría de una contradicción histórica.

“El pueblo de Yucatán se ha caracterizado por ser federalista, siempre ha luchado contra el centralismo. Precisamente en el siglo XIX Yucatán se separó porque el país entró en un gobierno centralista y Yucatán dijo no”, advirtió.

Rolando Zapata recalcó que Yucatán siempre ha defendido su Estado de Derecho al momento de tomar decisiones y actuar de manera interna.

“En Yucatán tenemos la propia industria y es un estado con sus características propias. Somos un estado federalista”, apuntó.

En relación a Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena a la gubernatura, Zapata Bello expresó que no lo ve como una mala persona, pero lo que afecta es el movimiento de la 4T.

“Se trata de un sistema eminentemente centralista, autoritario y en el que desde la Ciudad de México mandan instrucciones”, compartió.

Zapata Bello resaltó que la ciudad yucateca está preparada para no permitirles a los gobernantes hacer lo que quieran. (Noticaribe)