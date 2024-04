Anuncia Lili Campos que levantará una denuncia por spot que usa su voz para realizar ‘guerra sucia’

En su conferencia mañanera realizada esta mañana, la actual alcaldesa de Solidaridad aseguró que dicho spot forma parte de los “mensaje absurdos y grotescos” que sus oponentes difunden en contra su gobierno.

“Por eso, voy a levantar una denuncia para usurpar mi imagen y mi voz para fines electorales, y para difundir un mensaje falso y rastrero sobre mi gestión”, añadió.

La alcaldesa precisó que ella no solo está a favor de los programas sociales del gobierno federal, sino que además ya apoyado para que más personas de Solidaridad se beneficien de ellos.

Lili Campos Miranda consideró además que dicha “guerra sucia” demuestra que la campaña de su oponente, Estefanía Mercado, “no está levantando”.

“Estefanía y su clan ‘Los Beristain’ siguen muy nerviosos, porque su campaña no está jalando, esa es la realidad, no está jalando su campaña, porque la gente además le reclama sus constantes declaraciones que ha realizado en contra del presidente y que no hizo nada del Congreso, a favor de Solidaridad, le reclaman que fue la más faltista y ha cobrado del presupuesto”, aseveró.

Por último, la presidenta municipal hizo un llamado a la votantes para que “no se dejen confundir” con esta “guerra sucia” que circula en las redes sociales.

“No crean, es importantísimo, las ‘patadas de ahogado’ de Estefanía Mercado y de su familia, porque solo mienten, solo difaman, y generan noticias falsas. Vamos a decir tal cual: falsa, mentirosa, que está rodeada de gente mala, corrupta, de giros negros, que sólo buscan sus propios beneficios”, concluyó. (Agencia SIM)

