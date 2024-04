Caen cajas sobre mujer en Office Depot, pero empresa se niega a hacerse cargo de gastos médicos

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Eva Montserrat Amaro Torres denunció a la empresa Office Depot por no hacerse cargo de los gastos médicos que ha tenido que costear, luego que dos cajas de esta sucursal le cayeron encima el 12 de septiembre del año pasado, dentro de su sucursal en esta ciudad.

A través de redes sociales, la mujer relató que, desde esa fecha, la empresa se ha negado a darle apoyo, pese a que ha intentado proceder legalmente contra esta sucursal.

La víctima relató que el accidente ocurrió cuando visitó esta sucursal para comprarle una mochila a su hijo, y en un pasillo, le cayeron dos cajas pesadas encima; una de ellas de 10 kilos.

“La más pesada impactó directo en mi hombro y una de sus esquinas se incrustó en mi cuello. Desde entonces mi vida cambió…Vivo con dolor diario, visitas médicas y trauma por el accidente además de los tantos medicamentos que meto a mi cuerpo diariamente para poder funcionar y para poder dormir, el dolor constante me recuerda que estuve cerca de morir y dejar a mi hijo sin mamá”, relató en su cuenta de Facebook.

Eva Amaro Torres señaló que personal de esta sucursal, que se ubica en el cruce del bulevar Playa del Carmen y la avenida 41 Sur, solo le da “largas” para evitar cubrir sus gastos médicos.

Afirmó que la Fiscalía General del Estado recibió la denuncia correspondiente poco después del hecho, pero hasta ahora no ha recibido ningún apoyo o avance concreto.

“Este caso ya está en la fiscalía desde entonces y estamos en abril del 2024 y aún no me apoyan en mi recuperación, y solo vamos acumulando deudas para poder pagar mi recuperación”, expresó.

Por ese motivo, la mujer hizo un llamado a la población para ayudarla a difundir esta situación, a fin de que este caso pueda tener la repercusión que espera.

“No es justo que me tengan a mí y a mi familia gastando dinero y recursos para pagar algo que ellos deberían estar cubriendo y que hasta el momento solo me dan largas. Ya de por sí todos los días son difíciles… Solo pido me ayuden a compartir esto para que llegue a las personas correctas y que Office Depot me dé una solución pronto”, comentó, finalmente. (Agencia SIM)