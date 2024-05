Anuncian cambio de horario para el Baile de la Cabeza del Cochino en El Cedral

COZUMEL, MX. – Por cuestiones de salud del bastonero mayor, Don Eligio Cárdenas, fue anunciado en rueda de prensa la modificación al horario programado para la realización del tradicional Baile de la Cabeza del Cochino del 3 de mayo, el cual ahora se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde.

“Originalmente estaba programado para las 6:00 de la tarde, pero en esta ocasión, por cuestiones de agotamiento y por los padecimientos de mi padre, quien había decidido no participar en las festividades este año por su salud, que no es grave, pero sí delicado, decidimos que el tradicional Baile de la Cabeza del Cochino sea a las 5:00 y no a las 6:00 de la tarde”, anunció don Martín Cárdenas Ávila, bastonero mayor suplente, al estar acompañado junto con autoridades municipales y el comisario ejidal, Óscar Amílcar Pinto Silva.

Asimismo, aclaró que la modificación es exclusivamente en el baile de clausura, por lo que todas las actividades programadas, como son la misa religiosa, presentaciones culturales y conciertos, para celebrar los 176 años de esta tradición, continúan con normalidad “Les pedimos una disculpa por el cambio de horario, esperando que lo comprendan, ya que el bastonero cuenta con 91 años de edad a la fecha y desea estar presente”.

Cabe destacar que el viernes 3 de mayo, las actividades iniciarán a partir de las 3:30 de la tarde con la misa católica en honor de la Santa Cruz de Sabán en la palapa principal, oficiada tentativamente por el obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, seguido a las 4:45 de la tarde por la peregrinación desde la Casa de El Cedral con rumbo a la palapa grande, donde se efectuará el tradicional Baile de la Cabeza del Cochino y con ello la ceremonia de clausura oficial de estas fiestas, y para cerrar con broche de oro, el concierto de la banda “Corona Verde” y grupo “Mojado” en el Recinto Ferial, entre otras actividades. (Comunicación Social Cozumel)