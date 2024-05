‘DEBE ESTAR A LA ALTURA DE ESTADISTA’: Juan Ríos Balderrama considera que Claudia Sheinbaum no puede faltar al tercer debate presidencial

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- Ante el rumor ventilado en un medio de comunicación nacional, de que la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, podría no asistir al tercer debate, el morenista fundador y excoordinador Distrital en Quintana Roo, Juan Ríos Balderrama, consideró que no puede faltar y, por el contrario, debe estar a la altura de estadista.

De acuerdo con lo publicado el martes en el periódico El Financiero, se deslizó que el equipo de la abanderada morenista estaría contemplando su ausencia en el tercer y último ejercicio democrático, programado para el domingo 19 de mayo, para evitar posibles ataques de sus oponentes, pese a las multas a las que se haría acreedora por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Entrevistado sobre el tema, Juan Ríos Balderrama, expuso que no existen condiciones adversas que impidan que Claudia Sheinbaum acuda al debate, además que demostró, aseguró, argumentos sólidos en sus dos primeras presentaciones.

“Eso no debe ser, la compañera Claudia (Sheinbaum) debe tener la capacidad suficiente para asistir a ese y a cualquier tipo de evento, siempre y cuando no sea un espectáculo bochornoso, en este caso no creo que lo sea; no ir al debate sería algo así como si Andrés Manuel no saliera a dar una ‘mañanera’ porque supiera que fuera asistir Jorge Ramos o Carlos Loret de Mola, ahí ganarían la batalla ellos alegando que hubo miedo”, dijo.

Y añadió “la postura que ha tenido ella con su capacidad de argumentación ha sido evidente y debe estar a la altura de estadista”.

El morenista expuso que un debate presidencial sirve para forjar un criterio en los electores sobre la persona que aspira a gobernar a 130 millones de ciudadanos. (Noticaribe)