Dejan fuera de programas federales a pequeños productores de José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- A pesar de los diversos apoyos otorgados por el gobierno federal para los hombres de campo, estos no llegan a los pequeños productores, quienes con sus propios recursos tienen que hacer lo necesario para enfrentar las plagas y daños a sus cosechas por la sequía.

Hermilo Galera, de la comunidad de La Presumida, quien trabaja un pequeño terreno heredado por su padre, lamentó que por no ser ejidatario y no contar con grandes extensiones de tierra no puede tener acceso a los fertilizantes otorgados por el gobierno, ni a otros beneficios para levantar siembra.

“Los ejidatarios de la comunidad de La Presumida no quieren trabajar y se la pasan peleando, antes de trabajar quieren cobrar”, expresó y agregó que, por el contrario, los pequeños agricultores tienen que ingeniárselas para poder lograr sus cosechas. “Poco a poco se va logrando, no está fácil la jugada”, dijo.

Explicó que, en su caso, se dedica a la siembra de maíz y de manera personal está buscando contar con un sistema de riego para su predio que le permita aumentar su producción y hacer frente a la temporada de sequía extrema.

A pesar de no cotar con los apoyos del gobierno, está logrando producir hasta 7 mil elotes durante las cuatro cosechas que realiza al año, cuya producción tiene que portar hasta la cabecera municipal para comercializarlo. (Agencia SIM)