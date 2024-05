Pide Belice a sus ciudadanos tener precaución al visitar Chetumal por alza delictiva

A través de un mensaje publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país, se informó que el gobierno de Belice “monitorea la reciente alza en crímenes violentos en Chetumal, México”, razón por la que le solicita a sus ciudadanos a extremar precauciones cuando cruzan su frontera norte.

Esta dependencia añade que reconocen que “las autoridades mexicanas ya han tomado acciones específicas para atender este asunto” y que continuarán en contacto con sus homólogos mexicanos sobre este tema.

Previamente hoy, Chester Williams, comisionado de la policía de Belice, confirmó que después de una reunión entre altos funcionarios, se determinó que debían mantenerse en alerta, además de solicitar a sus ciudadanos que tuvieran cuidado al viajar a Chetumal.

No obstante, aclaró que los beliceños no debían tener miedo, pues no hay indicios de que se afecte a la zona libre o de que estos hechos involucren a ciudadanos de su país. (Agencia SIM)

