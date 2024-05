Descartan empresarios que Foros Democráticos sean ‘pasarela’ o ‘circo’ para los candidatos

CHETUMAL, MX.- Representantes de cámaras empresariales pedirán a los candidatos que durante los foros democráticos que iniciarán el próximo 7 de mayo respondan a las problemáticas reales del sector y accedan a firmar sus compromisos, para evitar que hagan promesas inviables y que estos espacios se conviertan en una “pasarela”.

En conferencia de prensa, donde estuvieron también los representantes de la Coparmex y Canacintra de Chetumal, Amir Padilla Espadas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chetumal-Tulum, indicó que buscan que estos foros no se conviertan en un circo y, por el contrario, obliguen a los candidatos a cumplir sus promesas de campaña.

Indicó que darán seguimiento a las propuestas firmadas por los candidatos a efecto de conocer quiénes cumplen durante sus periodos como representantes electos. “Aquí es donde tenemos que exigir al candidato por el cual votamos a que cumplan” expresó.

Al ser cuestionado sobre los convenios y compromisos firmados en otros procesos electorales, de los cuales no se ha informado si fueron cumplidos o no, el líder empresarial aclaró que como cámaras no son una autoridad, ya que tienen límites de acción y lo único que pueden hacer es participar organizando este tipo de espacios.

“Dependerá mucho de la forma en que hagamos valer esas firmas, el foro se puede prestar a un circo o una pasarela, pero nosotros no queremos eso”, indicó.

Afirmó que como empresarios del sur siempre han tenido una postura firme y han utilizado los instrumentos que les permite la ley, elevado la voz de manera respetuosa, para evitar hacer de un proceso democrático un “circo, maroma y teatro”.

Recalcó que el enfoque de estos foros está dirigido a que las promesas de campaña sean cumplidas y los candidatos dejen de hacer promesas inviables, sin importar el partido al que pertenecen.

El presidente de la Canaco indicó que a nivel nacional ya trabajan en una iniciativa de ley para que estos problemas puedan ser medibles por los órganos electorales y en caso de incumplimiento, el candidato pueda ser sancionado por fraude electoral.

“Ha habido demasiada confianza por parte de los candidatos, ya que no existe legalmente la manera de sancionarlos”, dijo.

Padilla Espadas también invitó a los empresarios y el resto de la sociedad para que participen como observadores electorales y se sumen a los trabajos del INE. “Ya sean 10 o 20 personas, es un buen comienzo y una manera de mostrar esa participación directa”, expresó.

Por su parte, Raúl Villanueva Argüelles, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que estos diálogos por la democracia permitirán concentrar a la mayoría de los empresarios que tienen una problemática muy similar y hacerles planteamientos directos a los candidatos.

“Es importante tener este acercamiento con los candidatos para que ellos conozcan realmente lo que pensamos y se lo lleven de primera mano”, precisó. (Agencia SIM)