INE otorga 11.6 mdp a empresa sin experiencia para habilitar la ‘macrosala de prensa’ del 2 de junio

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La instalación de la macrosala de prensa para la jornada electoral del 2 de junio ha causado inquietud en el Instituto Nacional Electoral (INE), pero no sólo por la ocupación del estacionamiento del instituto, sino por la contratación de una empresa sin experiencia, a la que le fue asignado un contrato por 11.6 millones de pesos (mdp), y que ha levantado sospechas de ser una “empresa fantasma”, publicó animalpolitico.com.

Como cada que hay un proceso electoral, el INE lanzó una licitación pública para la instalación de una “macrosala de prensa”, que es un espacio de aproximadamente 900 metros cuadrados para albergar a cientos de periodistas que se dan cita para cubrir las elecciones.

Según los registros históricos del INE, la macrosala de prensa ha tenido costos variables en los últimos tres procesos electorales federales: la más cara fue la de 2015, que según información del propio INE costó 20 millones 337 mil pesos, con un espacio de mil 200 metros cuadrados para 600 personas. En 2018, el INE reportó que la macro sala de prensa costó 18 millones 362 mil pesos y funcionó desde el 27 de junio hasta el 6 de julio, una vez concluidos los cómputos distritales. En las elecciones intermedias de 2021, en plena pandemia de COVID-19, el INE decidió crear una sala de prensa virtual en el micrositio https://macrosaladeprensa.ine.mx/ e instalar una “feria de medios” en la explanada del INE, que en realidad era una carpa con capacidad para albergar a 300 personas, con un costo de 6 millones 563 mil pesos.

Para este 2024, la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE cuenta con un presupuesto aprobado de 13 millones 256 mil pesos para el proyecto específico “instalación de macrosala de prensa y feria de medios”.

Así, el 14 de marzo de 2024, el INE lanzó la convocatoria a la licitación pública nacional INE 007/2024 para el “servicio integral para atención a medios de comunicación durante la Jornada Electoral, que incluye la instalación de una carpa, para la labor de los periodistas nacionales e internacionales que realizarán la cobertura de la Jornada Electoral 2023‐2024”.

En la licitación participaron tres empresas: PPS Consultores SA de CV con Grupo Ingenieros Militares Asociados SA de CV; Lulucat Corporation México SA de CV (que fue la que instaló la macro sala en 2018), y Tecnologías Eficientes Villa SAPI de CV en participación conjunta con Hierbabuena Free Mkt SA de CV.

Sin embargo, la licitación se declaró desierta el 12 de abril, pues la primera no cumplía con los requerimientos técnicos, la segunda presentó una propuesta económica por arriba de los estudios de mercado (13.7 millones de pesos), y la tercera no cumplió porque sus representantes no presentaron identificaciones oficiales.

Declarada desierta la licitación, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE otorgó la adjudicación directa al proveedor Tecnologías Eficientes de Villa SAPI de CV en conjunto con Hierbabuena Free MKT SA de CV, con una oferta económica de 11 millones 600 mil pesos (era la más barata de las tres).

¿Empresa fantasma?

Sin embargo, esta empresa y su filial carecen de experiencia servicios similares o relacionados con los que implican el montaje de una sala de prensa, para el que fue contratada por el INE. La empresa TEV no tiene una página de internet, reporta como domicilio fiscal una casa particular en Villahermosa, Tabasco; se creó en 2015, pero comenzó a obtener contratos con el gobierno hasta 2020, y sus contrataciones han sido para prestar servicio de fotocopiado y venta de bienes informáticos.

Nada que ver con los requerimientos estipulados en la convocatoria de la licitación para la macro sala de prensa: La Coordinación Nacional de Comunicación Social, como parte de sus funciones, requiere instalar una sala de Prensa en el perímetro de las oficinas centrales del Instituto, que contenga espacios para equipos de cómputo, oficina, sillas, tablones, circuito cerrado, escenografías para dar conferencias de prensa, pantallas, así como los servicios de internet inalámbrico, cafetería, sonorización y fotocopiado, entre otros, para la atención a los representantes de los medios de comunicación nacionales y extranjeros”.

El proyecto comprende:

Preparación para la nivelación del terreno con estación total y nivel fijo, para su localización a ejes y nivelación, incluirá trabajos necesarios para instalación y desinstalación de la misma donde se instalará la sala de Prensa. Acondicionamiento para desahogo de aguas pluviales a drenaje de la Macrosala. Área vestíbulo con toldo al frente de la Macrosala de prensa. Entarimado. Instalación de una estructura rígida auto soportada recubierta con lona o paneles prefabricados con espacios internos para sala de prensa, oficinas, área de visitantes Instalación y cableado independiente de los sistemas eléctrico, pluvial, clima. Monitores de video, sonorización, circuito cerrado de tv. Pantallas de LED. Escenario Presídium Mobiliario. Entarimado peatonal. Plantas de energía para el suministro eléctrico de respaldo. Unifilas para seccionar áreas de la Macrosala de prensa. Grupo de trabajo integrado por coordinador de proyecto, ingeniero eléctrico, arquitecto, ingeniero en telecomunicaciones y técnicos certificado.

Ante la complejidad de instalar esta sala de prensa de 20 metros de ancho, por 45 metros de largo y 8 metros de altura, con toldos, rampas de acceso y servicios de internet, consejeros electorales han cuestionado a la Dirección Ejecutiva de Administración y al Órgano Interno de Control por la adjudicación del contrato a una empresa sin experiencia y que, por los datos, con los que se cuenta, “hace sospechar que se trata de una empresa fachada o fantasma”.

En una tarjeta informativa que circula entre consejeros del INE se advierte: “se podría poner en grave riesgo la entrega de dicha sala si no se acreditó adecuadamente la capacidad técnica y económica de esta empresa”.

Por lo pronto, los trabajos de construcción de la “macro sala de prensa” comenzaron desde esta semana en el estacionamiento del INE, y ya es notoria la carpa en la que se piensa albergar a cientos de periodistas nacionales y extranjeros en los días previos y posteriores a la jornada electoral del 2 de junio. (Fuente: animalpolitico.com)