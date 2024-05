Denuncian a presuntos operadores de Morena, por no pagarle a personal de campaña en Chetumal

CHETUMAL, MX.- Tres presuntos operadores de Yensunni Martínez, presidente municipal de Othón P. Blanco con licencia, fueron denunciados por una mujer que los acusó de no pagarle su día de trabajo en la campaña.

A través de redes sociales, la mujer difundió un video en el que se muestra persiguiendo a los presuntos operadores de Morena, a la vez que los acusaba de no pagarle lo que le prometieron.

Los denunciados son dos hombres y una mujer que intentan ocultarse de la cámara, que los graba durante algunos momentos.

“Estos señores están pagando para Morena. Me hicieron trabajar y no me pagaron”, dijo la denunciante.

El primer captado es un hombre robusto que vestía un pantalón de mezclilla y una camisa de cuadros de color azul con blanco. Los demás, son otro hombre de camisa roja y pantalón azul, y una mujer de pantalón negro con una blusa beige.

Como es de esperarse, este video circula ya en redes sociales y de inmediato ha generado una ola de comentarios negativos acerca del actuar de los partidos políticos en las actuales campañas electorales.

“Los que dicen que son diferentes y buscan una transformación salieron igual o peor de los corruptos del PRIAN”, es uno de los comentarios que han arrojado desde hoy algunos internautas. (Agencia SIM)