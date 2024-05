CORAZÓN BLANQUIAZUL: Xóchitl Gálvez responde a jóvenes que ‘el PRI se va al Senado, el PAN se queda y el PRD se modifica’…

NUEVO LEÓN, MX.- Ante estudiantes del Tec de Monterrey campus, Monterrey, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que los jóvenes tienen una decisión difícil que tomar el próximo 2 de junio, pero les aseguró que ella es una mujer honesta y que quiere ser presidenta de México para dejar atrás el odio y la división, publicó 24-horas.mx.

“Jóvenes yo sé que ustedes van a tomar una decisión complicada, a lo mejor yo no soy buenísima para el TikTok, pero para lo que soy buenísima es para hacer equipos, para integrar a los mejores, para hacer la mejor selección mexicana de talentos. Estoy convencida que mi equipo va a estar formado por gente brillante, trabajadora, honesta, los puedo mirar a los ojos y decirles nunca en mi vida me he robado un centavo, nunca en mi vida ¡escúchelo!”.

Los universitarios le cuestionaron sobre su relación con los partidos PAN, PRI y PRD que la abanderan y le pidieron escoger cuál se queda, cuál se va y cuál se modifica. “El PRI se va al Senado, el PAN se queda y el PRD se modifica”, respondió.

La ingeniera Gálvez Ruiz se comprometió a rendir cuentas ante los universitarios una vez que sea transparente, “mi gobierno será una caja transparente, en mi gobierno las cuentas serán claras … se requiere gobiernos que se transformen a través de la tecnología y si queremos resolver el tema de la seguridad más vale que lo hagamos con un montón de datos, con un montón de interrelaciones para poder encontrar a las mujeres desaparecidas de manera inmediata, la tecnología va a ser una gran aliada y ustedes la entienden.

“Cuento con el Tec para trabajar con ustedes y ustedes cuentan conmigo para venir a las cuentas”.

Los anfitriones agradecieron su valor por animarse a ir a la Universidad del Tec de Monterrey “y plantarte frente a los estudiantes” a lo que la abanderada de la oposición respondió: “Muchas gracias. Señora Sheinbaum te están esperando”, en clara referencia a su contrincante Claudia Sheinbaum quien no acudirá a la invitación a esa Universidad del norte del país. (Fuente: 24-horas.mx)