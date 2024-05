Anima a Xóchitl Gálvez la certeza de que un sondeo en X le daría victoria con el 97 por ciento

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- De nueva cuenta, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, desestimó el simulacro electoral universitario del martes en 480 planteles educativos, donde quedó en tercer sitio en la preferencia electoral entre alumnos de educación superior, publicó La Jornada.

“La verdad es que yo puedo hacer una en Twitter (reconvertida en X) ahorita y gano por 97 por ciento. La neta”, respondió en relación con los resultados de este ejercicio en escuelas públicas y privadas.

Sin abundar sobre el simulacro, la candidata de la oposición se concentró ayer, en actos en Reynosa y Matamoros, en exponer el tema de seguridad como su principal crítica a los gobiernos morenistas. Ofreción a los tamaulipecos resolver de fondo el tema de seguridad y del agua. Adelantó que este día prevé continuar con esta misma temática, cuando visite Ciudad Mante, municipio donde el mes pasado fue asesinado Noé Ramos Ferretiz, candidato a la presidencia municipal por PAN, PRI y PRD.

Por la mañana, en entrevista en Reynosa, sostuvo que la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral contabilice como gasto de campaña su asistencia a la concertación convocada para el 19 de mayo en el Zócalo capitalino por la llamada marea rosa, no determinará si asiste o no, y afirmó que sus gastos están muy por debajo del límite legal.

Sobre si teme que le contabilicen a su campaña la organización de esa concentración, respondió: “¿Cuánto costó el de Sheinbaum? No, no tengo miedo”. Agregó: “Voy a muchos eventos que realiza la sociedad civil y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca; se declara y no hay problema”.

Adujo que la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña, y pidió conocer el costo del arranque de campaña de la morenista realizado en el Zócalo. En el caso de la concentración convocada por la marea rosa, integrada por organizaciones civiles afines a los partidos de oposición, apuntó que la gente que va a llegar al Zócalo, “en caso de que [yo] vaya, va a ser por su pie, no van a ser camiones”.

Operativo de seguridad

Luego, Gálvez se trasladó a Matamoros, donde, en un campo de sorgo en la carretera, se reunió con productores de la región. En el trayecto y durante los mítines estuvo resguardada por varias unidades del Ejército y de la Guardia Nacional, elementos armados y en un notorio incremento del operativo de seguridad en contraste con el que usualmente la acompaña.

En un mitin por la tarde, la hidalguense señaló: “Me da pena que tenga que llegar a Matamoros con estos niveles de seguridad, porque pienso en ustedes que ustedes no traen esa seguridad. Pero yo no determino la seguridad que traigo, la determinan los que me cuidan, pero eso habla de que en Tamaulipas las cosas no andan bien”.

Mientras, con los productos tamaulipecos, y bajo una temperatura superior a 40 grados en el acto que fue al aire libre, a diferencia de los otros dos que tuvo ayer, Gálvez expresó que “está cabrón el calor, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años”.

Aseguró de manera reiterada que en 2019 se elevó la importación ilegal de gasolina en México, lo cual vinculó con el empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021, y con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. (Fuente: La Jornada)