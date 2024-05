YUCATÁN | Ivonne Ortega pide a la gente que ‘jubilen’ con su voto a Jorge Carlos Ramírez Marín y él responde: “No me interesa lo que la señora opine”

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-“Hace mucho no me importa ni me interesa lo que opine la señora Ortega”, afirmó el candidato a senador de la alianza Morena-Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, en relación a declaraciones hechas por la exgobernadora Ivonne Ortega en las que invita a la ciudadanía a no votar por él.

En rueda de prensa, Ramírez Marín dijo que él es la mejor opción en cuanto a las candidaturas a senaduría, ya que presenta propuestas en materia de seguridad, salud, deportes y de otro tipo que beneficiarán a la población yucateca.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones por la exgobernadora Ivonne Ortega en donde invitó a la población a ‘jubilar’ con sus votos a Ramírez Marín y al candidato a la senaduría por la coalición Fuerza y Corazón por México, Rolando Zapata Bello, el candidato del Partido Verde, dijo que en realidad ya casi nadie escucha a la diputada federal.

“Hay muy pocas personas a las que les interesa lo que dice, para mí lo mejor es obviar las declaraciones de la señora porque no tiene caso polemizar”, expuso.

Lo que sí, es que con sarcasmo dijo estar de acuerdo en que las personas no voten por el exgobernador Rolando Zapata.

“Que no voten por Rolando Zapata, estoy de acuerdo. Es más, ella misma demandó al señor Zapata; no recuerdo que haya presentado una demanda contra mí, ni yo contra ella”, resaltó.

En este sentido, invitó a las personas a reflexionar su voto y mencionó que él es un buen representante porque conoce las necesidades de las y los yucatecos. (Noticaribe)