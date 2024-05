Insuficiencia energética hace obligatoria una alianza de CFE con la iniciativa privada, opina cámara empresarial

CANCÚN, MX.- Ante la insuficiente generación de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesita crear alianza con el sector privado para poder hacer frente a la demanda y abastecer a todo el país, indicó Eduardo Martínez González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe.

“Tenemos muy poquita reserva de energía a nivel nacional y cuando tienes estos calores y todo mundo prende aires acondicionados y necesitas más energía, pues no alcanza”, expresó en entrevista el líder empresarial.

Recalcó la importancia del sector privado para aumentar la capacidad de generación de energía y evitar afectaciones al fenómeno de nearshoring por la falta de servicios básicos como la luz y el agua.

“Si no hay energía suficiente no lo vamos a poder aprovechar, ¿qué va a pasar con Tesla si no hay para prender la planta y ensamblar los vehículos?, agregó.

En el caso de Quintana Roo indicó que es necesario contar con autonomía energética y contar con más subestaciones, además de poder tomar las decisiones en el estado para dejar de depender de Yucatán.

“Necesitamos poder decidir en Quintana Roo lo que necesita el estado y no que Yucatán decida y le dé autorización a la gente de aquí”, apuntó.

Reconoció que los “apagones” que persisten en el estado, además de las afectaciones económicas, generan una mala imagen al destino y afecta la calidad de vida de la población.

“Nosotros vivimos de la imagen que proyectamos al exterior, si tienes turistas incómodos o inconformes por el agua fría o no tienen agua o no funciona tal cosa, pueden irse a otro destino”, subrayó.

Martínez González destacó que el sector público debe acompañar y crear la infraestructura a los estados que lo requieren por su crecimiento, como es el caso de Quintana Roo, quien tuvo un crecimiento del 10% el año pasado. “Hay que invertirle a la gallina de los huevos de oro”, dijo.

SEGURIDAD A CANDIDATOS

En otro tema, el líder del CCE expresó que el asesinato del coordinador de campaña del candidato a diputado local, Alberto Batún Chulim, es muy lamentable y pone en alerta a las autoridades.

“Estamos tristes por esa noticia, queremos la seguridad de todos los candidatos, independientemente del partido al que pertenezcan”, señaló.

El empresario resaltó la importancia de reforzar la seguridad de los candidatos, sobre todo ahora que se acerca la recta final del proceso electoral, para evitar más hechos violentos que empañan las elecciones.

Cualquier evento de esta naturaleza “mueve el tapete”, inquieta y alerta a la población, expresó, lo que además puede generar temor entre la población, por lo que pidió a los tres órdenes de gobierno blindar a los candidatos y a los ciudadanos que van a salir a votar, concluyó. (Agencia SIM)